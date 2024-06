Le système d’alerte européen RASFF a récemment émis une alerte sanitaire sur des poivrons marocains arrivés en Espagne. La cause: leur teneur élevée en chlorpyrifos et fénazaquin, deux pesticides.

On ne compte plus les alertes sanitaires émises par les autorités sanitaires européennes sur des produits agricoles en provenance du Maroc et à destination des marchés de l’Union européenne (UE).

Moins d’une semaine après que nous avons rapporté le rappel de melons charentais marocains dans plusieurs départements de la France à cause de leur taux de pesticides supérieur au seuil réglementaire, voilà que le système d’alerte européen RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) a déclenché une alerte le 4 juin sur des poivrons marocains arrivés en Espagne.

La notification de niveau de risque «grave» fait état de la présence de chlorpyrifos et de fénazaquin dans les produits concernés. Après analyse des échantillons, il a été relevé que la teneur en résidus de fenazaquin est de 0,022 ±0,011 mg/kg – ppm pour un maximum de 0,010 mg/kg – ppm, et la teneur en chlorpyrifos est de 0,21 ± 0,105 mg/kg – ppm pour un maximum de 0,010 mg/kg – ppm.

A noter que «la respiration ou l’ingestion de chlorpyrifos peut entraîner divers effets sur le système nerveux, allant de maux de tête, vision floue et salivation à des convulsions, au coma et à la mort, en fonction de la quantité et de la durée de l’exposition», selon l’Agence du registre des substances toxiques et des maladies des Etats-Unis.

Les produits agricoles saisis ont été confisqués avant d’être refoulés par les douanes espagnoles, fait savoir la notification du RASFF.

Un objectif caché?

Comme nous le disions en début d’article, les alertes sanitaires sur les produits agricoles marocains en Europe se sont multipliés au cours des derniers mois. Et dans la plupart des cas, il s’agit de pesticides. Dans un récent article, Bouazza Kherrati, président de l’Association marocaine des droits des consommateurs a confié à H24Info que ces informations sont à prendre avec des pincettes.

Selon lui, «il s’est avéré que le système d’alerte européen RASFF est défaillant. En témoignent les derniers retraits effectués par cette plateforme à l’encontre d’envois du terroir», a-t-il souligné, avant d’ajouter que «nous bataillons depuis 2012 pour tirer au clair cette affaire de contamination aux pesticides. Nous avons organisé des séminaires et multiplié les rencontres avec les agriculteurs pour sensibiliser autour de l’impact de ces substances sur l’être humain.»

Pour ce médecin vétérinaire, cette affaire de pesticides est devenue une «arme commerciale» qui a pour objectif de freiner les expéditions de pays tiers. «Le temps de faire des expertises et contraster les deux résultats, le mal est déjà fait et la saison est perdue. Tout en sachant que la production agricole marocaine de fruits et légumes est la première à être livrée sur les marchés européens. Donc imaginez l’ampleur des dégâts pour le secteur exportateur national», déplore-t-il.

Que faire contre ces pesticides? Il est conseillé de procéder à plusieurs lavages à l’eau avec du bicarbonate de ces produits agricoles avant leur consommation, même si là encore, certaines substances pénètrent dans la chair du produit agricole et sont résistantes à toute tentative de lavage…