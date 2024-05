L’Observatoire espagnol de l’immigration a communiqué le rapport annuel sur le nombre de visas délivrés par les autorités ibériques en 2023. Les Marocains font partie des premiers bénéficiaires.

L’Espagne a délivré 1.063.091 visas en 2023, soit 5% de moins que l’année précédente. Les Marocains occupent la deuxième place dans le classement des nationalités ayant obtenu le plus de visas, avec 147.555 demandes approuvées. Ce chiffre représente pourtant une diminution de 20% par rapport à 2022, révèle le rapport publié par l’Observatoire permanent de l’immigration, relevant du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations.

Ce sont les Chinois qui arrivent en tête avec 168.301 visas, en augmentation de 195% par rapport à 2022.

Concernant les visas de longue durée, 40% ont été délivrés pour des études, 25% pour des motifs familiaux, 21% pour travailler et résider, et 12% uniquement pour la résidence. Et cette fois-ci, ce sont les Marocains qui ont bénéficié du plus grand nombre de visas.

Globalement, les visas accordés par l’Espagne en 2023 ont connu une baisse d’environ 74% par rapport à 2019, l’année précédant la pandémie, lorsque 1.851.898 permis ont été accordés. Le rapport explique que « la reprise » par rapport à la période précédant la pandémie de Covid-19 pourrait être retardée par les procédures administratives préalables nécessaires à l’obtention des autorisations de long séjour.

La grande majorité (892.545) des visas délivrés par Madrid l’année dernière étaient de courte durée, contre 169.781 visas de longue durée, et 765 visas de transit aéroportuaire, qui permettent uniquement d’accéder à la zone internationale de transit des aéroports d’un pays pour faire escale. Les ressortissants de Cuba, de l’Inde, d’Haïti et de la Palestine ont été les plus nombreux à recevoir ce type de permis.

En termes d’âge, les titulaires de visa les plus jeunes sont originaires des États-Unis (25 ans en moyenne), du Pakistan (30 ans) et de l’Arabie saoudite (31 ans). Quant au sexe, les pays qui présentent la plus forte proportion de visas délivrés aux femmes sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la République dominicaine et l’Équateur (avec un pourcentage compris entre 56% et 61%).

Les pays les plus « masculinisés » sont le Maroc, le Pakistan, l’Algérie et l’Arabie saoudite, avec seulement 35% à 38% de femmes.