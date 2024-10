Des informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) ont permis d’éviter des attaques terroristes en Espagne, notamment à Melilla, selon un militaire espagnol.

La coopération sécuritaire entre les services marocains et espagnols a conduit à l’arrestation de 405 personnes au cours de l’année écoulée, dont neuf pour terrorisme. Cette coopération a été saluée par les autorités espagnoles comme un facteur essentiel pour renforcer la sécurité.

Lors d’une présentation dimanche dernier à Melilla, le lieutenant-colonel Arturo Ortega Navas, chef du commandement de la Garde civile, a souligné le rôle central de la DGST marocaine dans la sécurisation des frontières et la lutte contre le terrorisme. Il a précisé que l’échange d’informations entre les deux pays a été déterminant pour ces succès, rapporte la presse espagnole.

Ortega Navas a également mis en avant la collaboration avec la Gendarmerie royale marocaine qui envoie ses meilleurs officiers se former à l’Académie des officiers de la Garde civile. « Ce lien favorise une grande union entre les deux institutions chargées de la surveillance des frontières », a-t-il déclaré .

Démantèlement de réseaux criminels

Au-delà de la lutte contre le terrorisme, la Guardia Civil a démantelé 11 organisations criminelles et saisi de grandes quantités de drogues, dont 1.800 kg de haschisch et 42 kg de cocaïne, ainsi que des biens immobiliers d’une valeur de 9,6 millions d’euros. Cette action démontre l’ampleur des efforts déployés contre la criminalité transnationale.

Le responsable espagnol a ajouté que cette coopération a permis de prévenir plusieurs menaces terroristes visant Melilla et ses environs, et a souligné l’importance des services marocains dans la lutte contre le terrorisme en Espagne. Il a également mentionné les formations des officiers de la Gendarmerie royale marocaine à l’Académie de la Guardia Civil, renforçant ainsi les liens entre les deux pays.

Un bouclier préventif

La coopération ne se limite pas au terrorisme, mais englobe également la lutte contre les réseaux de migration clandestine. Selon le responsable espagnol, cette collaboration vise à protéger les frontières et à prévenir les menaces terroristes pour l’Europe. Grâce à l’échange d’informations et aux efforts conjoints, les deux pays ont pu déjouer plusieurs attaques terroristes et démanteler des cellules extrémistes menaçant la stabilité de la région.

Les services de sécurité marocains jouent un rôle clé dans la protection de l’Espagne face à des menaces terroristes graves. Le Royaule est désormais un partenaire incontournable pour renforcer la sécurité des frontières et préserver la stabilité régionale.

La coopération entre le Maroc et l’Espagne s’est intensifiée au fil des ans, devenant un pilier pour garantir la sécurité des deux pays face aux menaces terroristes croissantes, notamment celles liées à des groupes comme « Daech » et « Al-Qaïda » en Afrique du Nord et dans le Sahel.