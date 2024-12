Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a dévoilé jeudi un plan stratégique destiné à renforcer les liens économiques et diplomatiques entre l’Espagne et l’Afrique pour les trois prochaines années, et à développer des « voies légales » de migration.

« Notre pays veut entamer une nouvelle ère dans sa relation avec le continent africain, sur un Apied d’égalité« , a déclaré le chef du gouvernement espagnol à l’issue d’une rencontre à Madrid avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

« L’Afrique est déjà un partenaire clé pour l’Espagne et son importance va continuer de croître dans les années à venir », a poursuivi le dirigeant socialiste, en rappelant que le commerce « avec le continent africain » dépassait désormais « celui que l’Espagne entretient avec l’Amérique latine« .

Son plan stratégique, qui comporte « 100 mesures« , repose notamment sur le renforcement du « dialogue politique » avec l’Afrique, via le déploiement de nouvelles ambassades et consulats et la création d’une fondation censée « générer des opportunités académiques » pour la jeunesse africaine.

Il comprend par ailleurs la mise en place d’une « stratégie de mobilité professionnelle pour établir un modèle de migration qui profite à la fois aux pays d’origine, aux migrants et aux pays de destination« , selon le chef du gouvernement.

Lire aussi: Espagne: Pedro Sánchez réélu à la tête du Parti socialiste

Il s’agit de « créer des voies sûres et légales qui renforcent les systèmes de formation, en particulier la formation professionnelle dans les pays africains, pour éviter que les gens ne finissent entre les mains des mafias qui trafiquent les êtres humains« , a expliqué Sánchez.

Mi-novembre, son gouvernement a adopté une réforme censée faciliter la régularisation des migrants en situation irrégulière, jugée nécessaire face au vieillissement de la population espagnole. Cette mesure a été prise alors que les arrivées de migrants sont en forte hausse, notamment dans les îles Canaries.

Pedro Sánchez avait effectué fin août une tournée en Mauritanie, en Gambie et au Sénégal – principaux pays de départ des migrants clandestins vers cet archipel espagnol situé au large des côtes nord-ouest de l’Afrique – pour aider au développement de la « migration circulaire« .

« La stratégie espagnole pour l’Afrique qui offre de nombreuses opportunités d’intégration et d’opportunités commerciales« , a salué au cours d’une conférence de presse commune le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en saluant l’engagement de l’Espagne à tripler ses investissements dans la région. Cela « contribuera de manière significative à améliorer les conditions de vie de millions de personnes« , a-t-il jugé.