La police espagnole a interpellé quatre présumés supporters de l’Atlético de Madrid pour avoir lancé une campagne de haine sur les réseaux sociaux, incitant à proférer des insultes racistes contre le joueur du Real Madrid Vinicius Jr, quelques jours avant le derby madrilène au stade Metropolitano le 29 septembre dernier.

Les suspects sont accusés d’incitation à la haine, a indiqué jeudi un communiqué de la Direction supérieure de la police de Madrid, faisant savoir que d’autres interpellations pourraient suivre.

La rencontre, qui s’est terminée sur un score nul (1-1), a été marquée par la suspension du match pendant plus de dix minutes en raison du lancement de divers objets par des supporters ultras du Frente Atlético vers le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois, ce qui a conduit à la fermeture de cette tribune pendant un match et à une amende de 3.000 euros.

Cette affaire, qui date du 29 septembre dernier, a vu plusieurs médias en parlé depuis l’annonce de l’arrestation des principaux suspects. Marca rappelle que c’est La Liga qui a déposé 3 plaintes à la suite de certains tweets devenus viraux sur X (anciennement Twitter).

“Dans ces publications, les supporters qui viennent d’être arrêtés incitaient les fans de l’Atletico Madrid présents au Metropolitano à proférer des insultes à connotation raciste. Les quatre hommes, âgés de 24 à 26 ans, fans de l’Atletico Madrid, ont été arrêtés la semaine dernière pour avoir promu la campagne anti-Vinicius en ligne”, explique le média espagnol.

Cela a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux: “La viralisation massive de cette campagne, qui est devenue un sujet tendance avec près de 1 700 millions de vues, plus de 7 000 tweets et près de 56 000 interactions, a généré une alarme sociale importante qui a été largement reprise par les médias nationaux et internationaux”, indique la même source.

En Espagne, cette histoire n’est pas vraiment un cas isolé. Le racisme dans les gradins gagne de plus en plus de terrain et Vinicius en paie les frais souvent. Récemment, “un tribunal de Palma de Majorque a condamné un supporter à un an de prison et à trois ans d’interdiction de stade pour avoir tenu des propos injurieux à l’égard de la star du Real Madrid et du joueur de Villarreal Samu Chukwueze”, rappelle Marca. Malgré les effort de La Liga, ce fléau contamine les stades espagnols.