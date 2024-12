Après deux cas de décès, un parlementaire a confirmé l’augmentation du nombre de personnes infectées par la rougeole dans la ville du nord.

Dans la région de Chefchaouen, une propagation inquiétante des cas de rougeole a provoqué récemment la mort de deux personnes. Au Parlement, le PAMiste Abderrahim Bouazza a indiqué cette semaine que cette propagation «est un fait et pas seulement une rumeur». Il a souligné «voir des actes concrets en préparant un programme exceptionnel de vaccination des nouveau-nés, et en intensifiant les opérations de sensibilisation. »

Le parlementaire de la province de Chefchaouen a adressé une question écrite au ministère de la Santé et de la Protection sociale, appelant à prendre, rapidement, les mesures urgentes pour limiter cette propagation chez les enfants de la région et intensifier le processus de vaccination.

De son côté, Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, rappelle que «les recrudescences de cas et d’épidémiques de rougeole apparaissent quand des personnes non vaccinées contre la rougeole attrapent le virus et le transmettent à des populations non ou insuffisamment vaccinées (si moins de 95% de couverture vaccinale contre la rougeole)».

Selon le médecin, l’apparition récente des cas de rougeole est certainement liée à une baisse de la vaccination dans les régions touchées. « C’est l’explication numéro 1« , explique-t-il. Notre interlocuteur rappelle également que la rougeole est une maladie virale grave et extrêmement contagieuse: « Un enfant décède toutes les 4 minutes de la rougeole dans le monde. Et une personne est infectée quand elle respire, tousse ou éternue, ou indirectement par des surfaces souillées par le virus. »

Lire aussi: Alerte sanitaire: 7 enfants morts de la rougeole à Chichaoua

S’agissant de la contamination, toute personne, enfant ou adulte, non ou sous vaccinée (n’ayant reçu aucune dose du vaccin ou une seule dose sans le rappel), peut être touchée, souligne Dr Hamdi, ajoutant qu’«un enfant malade peut contaminer entre 16 et 20 autres. Un enfant (ou un adulte) infecté peut infecter neuf contacts proches non vaccinés sur dix».

Notre expert conclut en insistant sur l’importance de la sensibilisation, des protocoles d’hygiène et des mesures préventives pour se protéger contre cette maladie virale.

Dans un autre sillage, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a, récemment, répondu aux rumeurs et fausses informations sur la campagne de rattrapage vaccinal lancée le 28 octobre dernier. Cette initiative a été lancée pour consolider les acquis du Maroc dans le domaine de la lutte contre une série de maladies infectieuses, notamment la rougeole.

Le ministère a fait savoir que tous les vaccins fournis aux enfants sont soumis à des normes internationales strictes en termes de qualité, de sécurité et d’efficacité, avant préciser qu’ »aucune complication n’a été enregistrée avec ces vaccins administrés à tous les enfants depuis des décennies« .