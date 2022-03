Les voitures orangées, des couloirs de métro poussiéreux et un horizon bouché et jaunâtre: une fine couche de sable venue du Sahara s’est abattue dans la nuit de lundi à mardi sur Madrid et une bonne partie de l’Espagne.

Ils étaient nombreux mardi matin à rincer à coups de jet d’eau le toit de leur voiture, leur terrasse ou les plantes sur leur balcon en plein cœur de la capitale espagnole où cette fine poudre ocre s’est déposée.

Dans le métro et les parkings, les sols étaient poussiéreux et les fenêtres des plus hauts étages des immeubles constellées de points brunâtres.

Ce phénomène météorologique, de forts vents chaud chargés de poussière de sable en provenance du désert du Sahara, est appelé en Espagne la « calima ». Il est assez fréquent notamment dans l’archipel des Canaries, situé au nord-ouest de l’Afrique.

« Calima »

Cette « calima » a cette fois touché l’Espagne du sud-est au nord-ouest, de la région de Murcie jusqu’en Cantabrie, donnant lieu à des scènes de nettoyage inhabituelles et dégradant profondément la qualité de l’air, selon les autorités.

Lire aussi : Le réchauffement, pas le seul responsable des catastrophes météo

Des tempêtes dans le désert du Sahara créent des rafales de vent à la surface du sol, qui lèvent des particules de sable et de poussière, a ainsi expliqué l’Agence météorologique nationale espagnole (Aemet) dans une vidéo publiée sur Twitter.

El #PolvoSahariano se extiende por la Península Ibérica y el Mediterráneo occidental, pero también llega a zonas del norte de Europa. Continuará la deposición seca (es decir, el polvo caerá a la superficie por gravedad) y húmeda (en forma de lluvias de barro)#Calima https://t.co/X1Vn4EVOnS — AEMET (@AEMET_Esp) March 15, 2022

Les particules les plus petites restent dans l’air à la faveur d’une différence de température entre l’air chaud en hauteur et le sol qui se refroidit, tandis que les plus lourdes retombent, a détaillé l’AEMET.

Le vent a ensuite emporté ces particules vers la péninsule ibérique, a conclu l’agence qui n’exclut pas des « pluies de boue » en Espagne.

La qualité de l’air était mauvaise mardi matin dans les zones affectées: des stations situées à Madrid ou dans les villes de Ségovie ou Avila (centre) mesuraient une qualité de l’air « extrêmement défavorable ».

Dans le nord du Maroc également, à Oujda, des internautes ont partagé des images de leur ville couleur sépia, envahie de même par ces particules de sable orange en provenance du Sahara.