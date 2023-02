Vidéo. Bouchra Baibanou invitée pour sensibiliser les plus jeunes sur le changement climatique

La direction provinciale du Ministère de l’éducation Nationale, du Préscolaire et du sport d’Aïn Chock et la société Epson ont organisé une campagne de sensibilisation au profit de plus de 2.500 écoliers à Casablanca. L’invitée de marque lors de cette rencontre n’était autre que l’alpiniste marocaine Bouchra Baibanou.

Cette initiative qui s’étale sur deux jours cible 2500 élèves du primaire, du préscolaire ainsi que ceux à mobilité réduite. Cinq établissements de la région de Sidi Maarouf sont concernés à savoir; «école El Moutanabi », « école Ali ibn Talib », « école Salman Al Farsi », « école El Nahda », et « école Ibn Kathir ».

Cet événement éducatif a permis de sensibiliser les plus jeunes à la protection de l’environnement, grâce à diverses activités telles que les ateliers de recyclage des déchets, de peinture, de coloriage et de jardinage, afin de les inciter les enfants à adopter dorénavant des gestes simples ayant pour objectifs notamment, la réduction de la consommation d’eau, d’électricité, des quantités de déchets générés et du gaspillage alimentaire.

Epson a fait don aux différents établissements, d’outils tels que les projecteurs solaires LED, des équipements de jardinage, des lampes à énergie solaire ainsi que des kits pour atelier de coloriage, permettant l’organisation régulière d’ateliers autour de la thématique de l’environnement.

En outre, 400 exemplaires d’un « livret vert » réalisé par les responsables de l’Environnement de la Direction provinciale de Ain Chok, en partenariat avec Epson a été distribué aux différents établissements scolaires. Il illustre de façon ludique etdidactique l’importance du respect de l’environnement.