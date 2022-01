Quatre unités de trituration d’olives viennent d’être interdites d’exercer leurs activités dans la province de Taounate, pour non-respect des normes environnementales en vigueur.

Ces unités de production des olives, qui se sont vues signifier une interdiction d’activité en raison de l’atteinte à l’environnement par les margines, se situent dans la commune de Taounate, indique la province de Taounate dans un communiqué.

Cette décision est intervenue dans le cadre des visites de terrain effectuées par le comité provincial mixte dans certaines unités de trituration d’olives au niveau de la province.

Les margines sont un véritable danger pour la nature. Il en résulte un impact négatif sur l’environnement et la santé qui se traduit notamment par le colmatage des sols et la pollution des eaux superficielles et souterraines. Il s’agit d’un problème environnemental majeur pour les régions productrices d’huile d’olive.

Ce sont ces eaux de végétation, issus de l’extraction de l’huile d’olive. Elles sont constituées par l’eau contenue dans les cellules de la drupe, les eaux de lavage et celles liées au processus de traitement, qui peuvent représenter jusqu’à 120 litres par quintal d’olives traitées.