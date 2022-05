La première édition du Tamuda Bay Eco Triathlon aura lieu ce weekend. Un événement alliant respect de l’environnement et passion du sport.

Du 27 au 29 mai prochain, la ville de M’diq offrira ses 35 km de baie au Tamuda Bay Eco Triathlon, un challenge éco-sportif organisé par des bénévoles passionnés. L’objectif? Faire du sport et sensibiliser à la question environnementale tout en découvrant une région magnifique au bord de la Méditerranée.

L’événement tout entier incarne le respect de la nature grâce à une organisation éco responsable: dossards biodégradables, panneaux en bois recyclé, gobelets biodégradables, zéro bouteille d’eau en plastique dans les ravitos, balises cousues mains, collaborations avec les acteurs locaux… Des valeurs qui s’inscrivent parfaitement dans l’identité de la marque SVR qui fête cette année ses 60 ans d’expertise dans les soins dermo-cosmétiques, caractérisés par des formules clean et éco responsables pour toute la famille.

Composants naturels, non écotoxiques, packagings recyclés et recyclables… Limiter l’impact des produits sur l’environnement marin est un enjeu primordial pour l’enseigne qui multiplie les actions pour la sauvegarde de la planète. C’est donc tout naturellement que les laboratoires SVR décident de s’engager aux côtés du 1er Triathlon écologique du Maroc en devenant sponsor officiel de l’événement.

Au programme: un beau parcours de deux niveaux de difficulté (sprint et olympic) et un spécial enfants, mais aussi une opération nettoyage de la plage, une Pasta Party, une tombola organisée par SVR avec des produits de la marque à gagner, le podium final… autant d’activités auxquelles prendront part les équipes de SVR.

Le Tamuda Bay Eco Triathlon 2022 regroupe ainsi quelque 500 compétiteurs professionnels comme amateurs, originaires de 12 pays différents (Maroc, Tunisie, Égypte, France, Espagne, Portugal, Allemagne, États-Unis, Canada, Corée du Sud, Irlande et Pologne).

Parmi eux, on cite le grand champion marocain Badr Siwane, au podium de plusieurs compétitions de haut niveau (championnat d’Afrique, Jeux Africains à Rabat, Coupe d’Asie de Tashkent…) ou encore l’ambassadeur de cette édition de lancement, Mehdi Essadiq, premier triathlète marocain et maghrébin à avoir participé aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2021.

Spectateurs, familles, enfants et triathlètes (amateurs et professionnels) des quatre coins du monde sont invités à se réunir dans une ambiance unique pour vivre ce premier Tamuda Bay Eco Triathlon TBET. Un rendez-vous d’exception pour l’amour du sport, du tourisme et de l’environnement.