En exécution des hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’Etat-Major général des Forces armées royales et en réponse aux engagements internationaux du Maroc, l’exercice national de simulation baptisé SIMULEX-22 est organisé du 21 au 23 juin 2022 au large de Mohammedia.

Cet exercice, qui met en pratique les procédures communes de la lutte contre la pollution marine accidentelle et la fourniture de l’assistance à un navire en difficulté, est exécuté selon le scénario d’une collision entre un cargo et un pétrolier occasionnant le déversement de trois milles (3.000) tonnes de Fuel lourd en mer, indique un communiqué de l’Etat-Major général des Forces armées royales.

L’exercice se fixe comme objectifs l’évaluation du Plan d’urgence national (PNU) sur le plan opérationnel, technique et logistique, le renforcement de la coopération, la coordination et l’interopérabilité interdépartementales, ainsi que la sensibilisation sur les enjeux et l’intérêt de l’entraînement à la lutte contre la pollution marine, précise le communiqué.

L’édition de cette année connaît la participation d’observateurs des pays amis, dont la Mauritanie et les Émirats arabes unis, a fait savoir la même source.

Cette alliance constitue le cadre idoine pour promouvoir l’échange d’expérience et d’expertise et atteindre les objectifs escomptés en matière de sécurité maritime.