Les abeilles, déjà menacées en France par l’agriculture intensive ou le frelon asiatique, souffrent aussi énormément du changement climatique, alerte l’Union nationale de l’apiculture française (Unaf), avant trois journées en juin consacrées à ces insectes pollinisateurs, alliés indispensables de l’agriculture.

« Au-delà des menaces qui pèsent sur l’apiculture depuis des années – impact des pesticides, monoculture, disparition des haies, frelon asiatique, varroa (un parasite) -, on a un autre défi, celui du bouleversement climatique », a expliqué à l’AFP Henri Clément, apiculteur et porte-parole de l’Unaf.

Le taux de mortalité dans les ruches « est en moyenne autour de 30% par an, c’est colossal », rappelle-t-il. « Les apiculteurs, pour maintenir leur cheptel, sont obligés de les reconstituer avec un surcroît de travail et un surcoût », poursuit-il.

« S’il n’y avait pas les apiculteurs pour reconstituer les cheptels, nous serions déjà en manque d’abeilles sur le territoire », avertit l’apiculteur, alors qu’elles assurent « 35% de nos ressources alimentaires » par la pollinisation.

Avec l’impact du changement climatique, « les récoltes sont de plus en plus irrégulières » et « cela complique énormément la vie des apiculteurs professionnels », décrit-il.

Les ruches peuvent souffrir de différents impacts du changement climatique: incendies, grêle, inondations, souligne Henri Clément.

2021 « a été la pire année de l’apiculture française », avec moins de 10.000 tonnes produites. 2022 a bien commencé dans la plupart des régions grâce à un hiver doux, indique Henri Clément, mais « nous sommes extrêmement inquiets avec la sécheresse qui s’annonce »: les plantes, si elles souffrent, ne produisent pas de nectar.

Les apiculteurs ayant plus de 50 ruches peuvent bénéficier du dispositif de calamité agricole. Or, 90% des agriculteurs possèdent moins de 10 ruches.