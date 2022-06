Le plastique et le polystyrène représentent 88 % des déchets collectés au niveau des plages, selon les résultats du Programme national de surveillance de la qualité des eaux de baignade et du sable des plages du Royaume.

« La répartition des déchets au niveau des plages surveillées pendant les deux campagnes indique que la catégorie de déchets prépondérants est le plastique/polystyrène, avec un taux de 88% », relève-t-on dans les résultats présentés jeudi au siège du laboratoire national des études et de la pollution à Rabat.

Intervenant lors de la conférence de presse de présentation de ces résultats, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mme Leila Benali, a souligné que la surveillance a compris 60 plages (31 sur la façade atlantique et 23 sur les côtes méditerranéennes).

Il a été également question d’analyses chimiques et mycologiques du sable des plages ainsi que la classification des déchets maritimes, a fait savoir Mme Benali, précisant que de 70 à 80 % des déchets se trouvant sur les côtes ont une origine terrestre.

La présentation des résultats, ajoute la ministre, s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de l’environnement et celle des océans en vue de sensibiliser à l’importance des environnements et de leur préservation.

Le fléau des emballages

Il ressort aussi de ces résultats que les sous catégories, “mégots et filtres de cigarettes », “bouchons et couvercles en plastique” et “emballages de chips/emballages de bonbons/bâtons de bonbons” représentent, à elles seules, 55% de la totalité des déchets collectés.

Selon ces résultats, la comparaison entre les pourcentages des différentes catégories de déchets marins collectés pendant les quatre années consécutives 2018, 2019, 2020 et 2021 relève que la catégorie plastique/polystyrène occupe la première position.

Le taux de cette catégorie augmente d’une année à une autre, note-t-on, ajoutant que toutefois, le nombre total de déchets collectés toutes les plages confondues a augmenté en 2021 par rapport aux années précédentes.

Concernant la qualité mycologique du sable des plages, les résultats obtenus durant les campagnes de surveillance ont permis de déceler la présence de champignons au niveau de 39 % des stations surveillées durant les deux campagnes, qui ne sont pas pathogènes, sauf pour les personnes ayant des problèmes allergiques.