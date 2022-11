Lors de la séance plénière relative aux questions orales à la Chambre des représentants, tenue hier lundi, Nizar Baraka s’est exprimé sur la politique de son département menée en matière de lutte contre l’exploitation irrégulière de l’eau, tout en rappelant les directives royales en matière d’optimisation de sa gestion.

C’est une question qui préoccupe intensément les députés depuis au moins l’année dernière, faute de précipitations suffisantes dans le pays. La pénurie de l’eau est le défi principal auquel doit faire face Nizar Baraka. Lors de la séance plénière relative aux questions orales à la Chambre des représentants, tenue hier, le ministre de l’Equipement et de l’eau s’est exprimé sur la politique de son département menée en matière de lutte contre l’exploitation irrégulière de l’eau, tout en rappelant les directives royales en matière d’optimisation de sa gestion.

Dans un premier temps, « le ministre de l’Équipement et de l’eau a reconnu que les pratiques de vol d’eau prennent aujourd’hui une proportion inquiétante, comme c’est le cas à Oum Errabiâ où un million de mètres cubes sont soustraits par jour », rapporte ce jour Le Matin. Dans la foulée, Baraka a rappelé la nécessité d’une « politique rigoureuse », selon les directives du roi Mohammed VI, qui consiste avant tout à sensibiliser sur « l’utilisation rationnelle de cette ressource vitale et la nécessité de rompre avec les pratiques de gaspillage et de surexploitation ».

Deuxièmement, il s’agit de « recenser les puits non autorisés afin de les soumettre à la réglementation, avec notamment la pose de compteurs pour surveiller les niveaux d’utilisation des eaux souterraines ». « Troisièmement, cette politique doit viser les personnes et les entreprises opérant dans le forage des puits par le biais d’un décret spécifique afin, d’une part, d’assurer leur sécurité et, d’autre part, de les dissuader de procéder à des forages sans autorisation », poursuit le quotidien. De plus, le ministre a fait savoir que son département travaille aussi sur « la généralisation des contrats de nappe pour assurer une gestion intégrée de l’ensemble des nappes phréatiques ».

20 barrages supplémentaires en cours de réalisation

Interpellé également sur la politique gouvernementale concernant les barrages, Nizar Baraka a assuré que le gouvernement était en train de concevoir 20 barrages supplémentaires, en plus des 149 existants. Ils porteront la capacité totale de stockage des barrages à 24 milliards de mètres cubes au lieu de 19 milliards de mètres cubes actuellement, précise Le Matin, qui mentionne également la politique relative aux barrages collinaires. Ces derniers, en plus de protéger contre les inondations, répondent aux besoins hydriques pour l’irrigation et l’élevage. Ils participent aussi à la reconstitution des eaux souterraines.

Au niveau de la Province de Tata, citée par le ministre, ce dernier a indiqué que « de grandes mesures sont prévues portant notamment sur les barrages ». Il a rappelé que cette province dispose d’un barrage de taille moyenne, « en plus d’un certain nombre d’autres barrages qui sont en cours de construction, notamment ceux d’Agdz et de Mssalit ».

Il a aussi évoqué d’autres mesures en rapport avec la nappe phréatique dans cette province « qui est plutôt en assez bon état, mais qui fait aujourd’hui l’objet d’une surexploitation ». Et de suggérer comme solution « un contrat de gestion intégrée de cette nappe pour assurer à la population de Tata un approvisionnement durable en eau potable et en eaux d’irrigation ».

Enfin, le ministre a assuré avoir tenu plusieurs réunions avec les entreprises chargées de la construction des nouveaux barrages pour réduire de six mois à un an les délais de livraison de ces ouvrages planifiés pour la plupart à six ou sept ans.