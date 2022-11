Les régions du Maroc ont signé, mercredi en marge de la Conférence sur le climat à Charm el-Cheikh (COP 27), des protocoles d’entente avec le réseau mondial, la Coalition des gouvernements locaux (Under 2 Coalition), visant à accélérer l’action des régions en faveur du climat et à limiter les effets du changement climatique.

Ces accords visent à développer un cadre de travail commun en identifiant les besoins et les opportunités qui s’offrent aux douze régions dans le domaine du climat, en plus de bénéficier d’éventuelles aides dans ce domaine.

Ils visent également à promouvoir le rôle des conseils régionaux pour promouvoir la coopération climatique avec leurs homologues internationaux.

Le partenariat avec la coalition des gouvernements locaux (Under 2 Coalition) ouvre des perspectives prometteuses pour réaliser le plein potentiel de l’action climatique pour les régions grâce à des opportunités d’apprentissage, de partage de connaissances et d’expertises techniques, et des espaces pertinents de coopération et d’échange.

A travers ces accords, le Maroc sera représenté par toutes ses régions au sein de ce groupe, en plus de l’Association des Régions du Maroc (ARM), qui avait précédemment signé un protocole d’entente comme cadre général en la matière avec le même groupe à New York, le 19 septembre dernier, lors de la « Semaine du climat » coïncidant avec les travaux de la soixante-dix-septième session de l’Assemblée générale des Nations unies.

L’Association des Régions du Maroc prend part aux travaux de la COP 27 avec une délégation qui comprend la présidente de l’Association, Mbarka Bouaida, les présidents de la région Casablanca-Settat, la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la région de Draa-Tafilalet, et des représentants des régions de l’Oriental, Laâyoune-Sakia El Hamra, Fès-Meknès, Souss-Massa, Beni Mellal-Khénifra, Rabat-Salé-Kénitra, Guelmim-Oued Noun.

Il convient de noter que le réseau mondial Under 2 Coalition, comprend 270 gouvernements représentant 1,75 milliard de personnes réparties en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, et le PIB de ses membres représente 50 % de l’économie mondiale.

Coalition mondiale

Les pays, les gouvernements et les partis sous la bannière de cette coalition discutent de leurs efforts pour lutter contre le changement climatique et maintenir la hausse de la température mondiale à moins de deux degrés.

En marge de cette Conférence, l’Association des Régions du Maroc a organisé une série d’ateliers parallèles et de réunions bilatérales élargies avec des bailleurs de fonds pour financer des programmes liés au climat, dont l’Agence française de développement (AFD).

D’autre part, la délégation marocaine représentant les régions a reçu plusieurs délégations officielles des pays participant aux activités de la conférence (COP 27), où les expériences des deux parties ont été échangées et partagées, et il a été convenu de renforcer la coopération dans le but de développer l’expertise et de renforcer les capacités.