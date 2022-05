La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Bank Al-Maghrib et le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) s’associent pour appuyer la gestion des risques climatiques et environnementaux et promouvoir une finance verte au Maroc.

Un mémorandum d’entente signé par ces trois entités établit un cadre de coopération afin d’appliquer la directive nº 5/W/2021 relative au dispositif de gestion des risques financiers, publiée l’année dernière par Bank Al-Maghrib.

L’objet de cette directive est d’encourager le secteur financier marocain à mesurer et à gérer les risques financiers relatifs au changement climatique et à l’environnement et d’inciter les banques marocaines à prendre de nouveaux engagements pour une finance durable.

Par cette coopération, la BERD, Bank Al-Maghrib et le GBPM visent à sensibiliser et à renforcer les capacités en matière de gestion des risques climatiques et environnementaux des parties prenantes dépendant de Bank Al-Maghrib et à promouvoir la finance verte.

Lire aussi : Morgeff: la BMCI reçoit une seconde ligne de financement de la BERD

Odile Renaud-Basso, Présidente de la BERD, a déclaré: «Je suis ravie de signer aujourd’hui ce mémorandum d’entente et de collaborer avec Bank Al-Maghrib et le GPBM, afin d’œuvrer conjointement à guider le secteur financier marocain en ce qui concerne la gestion des risques financiers relatifs au changement climatique et à l’environnement et de promouvoir la finance verte. Il s’agit d’une étape notable en vue de rassembler les compétences, les ressources et la portée nécessaires pour aider les institutions financières locales à agir pour le climat et à contribuer à la transition écologique du pays».

Le Maroc est un membre fondateur de la Banque et un pays d’opérations depuis 2012. À ce jour, la BERD a consacré plus de 3,2 milliards d’euros à 83 projets dans le pays.