L’année 2024 fut la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial et la première année civile au cours de laquelle la température moyenne mondiale a dépassé le seuil de réchauffement de 1,5°C par rapport aux niveaux pré-industriels, indique un rapport de l’observatoire européen Copernicus, publié vendredi.

« Tous les ensembles de données sur les températures mondiales produites au niveau international montrent que 2024 a été l’année la plus chaude depuis le début des relevés en 1850 », souligne Carlo Buontempo, directeur du service Copernicus pour le changement climatique.

Selon la base de données ERA5 de Copernicus, l’année 2024 a connu une température moyenne mondiale de 15,10°C, soit 0,72°C au-dessus de la moyenne de la période 1991-2020, 0,12°C au-dessus de la température moyenne de 2023, qui était précédemment l’année la plus chaude jamais enregistrée, et 1,6°C au-dessus de l’ère dite pré-industrielle (1850-1900).

Par ailleurs, un nouveau record de température moyenne journalière a même été atteint le 22 juillet 2024, à 17,16°C, relève l’observatoire, notant que les causes de cette poussée du mercure sont principalement d’origine humaine, notamment les émissions de gaz à effet de serre dues à la combustion d’énergies fossiles, alors que d’autres facteurs, comme le phénomène El Niño, ont alimenté les températures extrêmes connues l’an dernier.

EU Earth observation satelite system Copernicus warns you: 2024 was the warmest year on record and the first to exceed 1.5°C above pre-industrial level.

The Global Climate Highlights Report 2024 urges us for a bold climate action to protect our planet.

— Andrius Kubilius (@KubiliusA) January 10, 2025