Accessoire déco à l’allure contemporaine, la cheminée bioéthanol séduit de plus en plus et fait rêver les amateurs du design à la recherche d’une ambiance douillette, chaleureuse et particulièrement agréable.

Nombreux sont ceux qui l’adoptent comme un élément indispensable pour conférer un véritable cachet à leur intérieur. L’atmosphère cocooning et réconfortante qu’elle dégage a charmé les amoureux de ces moments à passer autour d’un coin feu, se délectant des crépitements des petits feux en sirotant une tasse de tisane ou en lisant un bouquin en fin d’une longue journée de labeur.

Et pour joindre l’utile à l’agréable, cette tendance peut être considérée aussi comme utile puisqu’elle fonctionne comme chauffage d’appoint qui connaît un véritable engouement de la part de beaucoup de Marocains, particulièrement ceux du milieu urbain voulant faire de leur foyer un espace de bien-être et de confort thermique.

Architectes et designers l’ont intégré ingénieusement dans leur aménagement d’intérieur pour son aspect esthétique, pratique et simple. Transposable ou encastrable, sans contraintes de conduit de cheminée, la cheminée fonctionnant au bioéthanol libère de vraies flammes de son brûleur et procure une certaine chaleur grâce à la combustion de l’alcool d’origine végétale qui ne dégage ni fumée ni particule.

Bien que son matériau de fabrication ne soit pas durable, cet accessoire dure dans le temps et respecte l’environnement en n’émettant que de faibles quantités de CO2.

Le bioéthanol est produit à partir de matières organiques généralement d’origine végétale issues de l’agriculture (blé, maïs ou betteraves sucrières), mais aussi à partir des déchets de l’industrie agroalimentaire, a fait savoir Ouahid El Asri, docteur en biotechnologie et professeur à la Faculté des sciences relevant de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, dans un entretien à la MAP.

La combustion du bioéthanol, que l’on peut considérer comme une autre source d’énergies renouvelables, ne produit pas de fumées ni d’odeurs et n’émet qu’une faible quantité de CO2, a-t-il assuré, soulignant qu’il est utilisé aussi comme un biocarburant dans certains moteurs à essence grâce à son état inflammable.

Il s’agit d’un autre type d’énergie renouvelable qui peut remplacer les énergies fossiles et qui permet de préserver la santé publique, a-t-il insisté.

« Appétit grandissant des clients »

Pour Hatim Benaboud, un jeune architecte basé à Rabat, si la cheminée au bioéthanol peut être une alternative plus écologique que la cheminée traditionnelle au bois ou à l’insert à gaz, le combustible en soi doit être produit dans le respect des pratiques d’agriculture durable et responsable.

Dans une déclaration à la MAP, il a souligné l’importance du caractère durable du bioéthanol depuis sa culture jusqu’à sa distribution en passant par son procédé de fabrication et son transport.

Revenant sur son franc succès dans l’art déco, M. Benaboud a imputé l’engouement pour cet accessoire à son allure « épurée » et sa « commodité ».

« Contrairement aux cheminées traditionnelles, elles n’ont pas besoin d’être reliées à une source d’alimentation en combustible ou d’être équipées d’un système d’évacuation de fumée, ce qui les rend très flexibles en termes de placement et d’utilisation en plus d’être sûres pour les espaces intérieurs », a-t-il dit.

En revanche, a-t-il précisé, bien qu’il soit un bon chauffage d’appoint, ce type de cheminée ne peut pas remplacer un chauffage central ou tout autre mode de chauffage dans la maison.

L’arrivée massive de ce phénomène décoratif sur le marché a influencé le choix de beaucoup de Marocains qui veulent embellir leurs espaces de vie et a amené plusieurs cheministes à intégrer cette option dans leur gamme à vendre ou à dédier leur activité à la fabrication de ce type de cheminées (insert et brûleur made in Morocco) répondant aux normes européennes de sécurité et dont le prix reste très abordable par rapport à la cheminée classique (à partir de 5.000 dirhams).

Selon M. Benaboud, l’on constate un appétit grandissant des clients pour cet accessoire chic en raison de ses multiples avantages, à savoir une installation facile, très peu d’entretien, des styles variés et différemment inspirés auxquels un amoureux de l’odeur de bois reste insensible.

« La cheminée au bioéthanol est la solution idoine pour moi qui ai envie d’une source de chaleur au sens propre et figuré du terme puisqu’elle apporte élégance et originalité et habille parfaitement le mur de mon salon”, a lancé Asmae, une pharmacienne à Berkane pour qui l’aspect pratique et écolo semble être un atout pour adopter ce type de cheminées.

Au-delà de l’effet mode, l’utilisation sans danger pour les enfants et le budget du bioéthanol sont à prévoir avant de passer à l’acquisition de ce type de cheminées.