Atlas Fruits Company renforce son engagement dans le développement d’une agriculture écoresponsable en s’alliant à Mirova. Objectif: mettre en place de meilleures pratiques pour une gestion de l’eau efficiente au Maroc

La société Atlas Fruits Company, spécialisée dans la culture d’agrumes, ouvre son capital au fonds Land Degradation Neutrality (LDN) géré par Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement d’Atlas Fruits Company pour la mise en place de pratiques durables dans le secteur de la production d’agrumes au Maroc, avec une attention particulière à la gestion efficiente de l’eau.

Cette décision marque également la volonté d’Atlas Fruits Company de s’orienter vers la production de fruits Bio en procédant à une reconversion de vergers existants et à la création de nouveaux vergers à travers le royaume.

Atlas Fruits Company a été conseillé par la banque d’affaires West Capital Partners et le cabinet d’avocats ADNA. Mirova a été accompagné par le cabinet UGGC Africa pour cette première opération au Maroc.

A travers cette prise de participation minoritaire du fonds LDN, Atlas Fruits Company accélère son développement en portant sa surface de culture des vergers de 250 hectares à 1 000 hectares d’ici 2028. Cette opération permettra la création de 1.000 emplois dans les fermes et de 300 emplois supplémentaires en intégrant l’activité de la station de conditionnement.

«C’est pour nous une étape majeure que nous franchissons dans notre volonté de développer au Maroc une agriculture écoresponsable. En accueillant dans notre tour de table un expert dans l’investissement durable et dans la transition agroécologique, nous renforçons notre engagement dans l’effort de la protection de la nature et du climat, notamment à travers la mise en place des meilleures pratiques dans la gestion efficiente de l’eau dans nos vergers. Nous partageons avec Mirova une vision commune pour mettre en place une agriculture éco-responsable soucieuse d’une gestion durable des terres», déclare Kamal Chraibi, Président Directeur Général d’Atlas Fruits Company.

« Nous sommes enthousiastes d’avoir concrétisé cette opération en nous alliant à une société marocaine qui fait de l’agriculture durable sa priorité. La prise de participation minoritaire du fonds LDN, géré par Mirova, dans la société Atlas Fruits Company, permettra d’enclencher un projet qui vise à renforcer l’efficience dans l’utilisation de la ressource en eau, mettre en place des systèmes agroforestiers et développer une agriculture de précision dans les vergers existants » déclare Johann Fourgeaud, Directeur d’investissement pour le fonds LDN.

Et d’ajouter: « Les pratiques les plus concluantes de ce projet pourront ensuite être diffusées et partagées à l’échelle nationale et sur le continent africain dans le cadre de l’initiative AAA (Adaptation de l’Agriculture Africaine) pour assurer la diversification à d’autres cultures. »

Pour rappel, Atlas Fruits Company est une holding qui regroupe Mandagro et MFruits. Elle intègre les meilleures pratiques en termes de gestion de l’eau et de respect de l’environnement. Les sociétés MFruits et Mandagro ont été créées respectivement en 2009 et 2014. La société Atlas Fruits Company compte à son tour de table quatre co-fondateurs: Hicham Chraibi, Kamal Chraibi, Youness Chraibi et Youssef Lamrani. Acteur de référence dans la production et la distribution d’agrumes, Atlas Fruits Company ambitionne de devenir un leader dans la transformation écoresponsable du secteur des agrumes au Maroc.