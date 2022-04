En réponse à une question posée au Parlement, le ministère de l’Agriculture a assuré avoir retiré plus de 300 pesticides du marché marocain.

Face aux ravages causés par certains pesticides employés dans l’agriculture, le gouvernement marocain a décidé de prendre les devants. En réponse à une question posée au Parlement au sujet de la dangerosité de certains pesticides, le ministère de l’Agriculture, de la pêche, du développement rural et des eaux et forêts a indiqué avoir retiré du marché marocain plus de 300 pesticides, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya dans sa parution du vendredi 8 avril.

Cette interdiction intervient suite à une série de contrôles effectués par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) depuis 2018 et qui ont concerné quelque 56 principes actifs présents dans plusieurs pesticides, indiquent nos confrères arabophones. Parmi ces 56 principes actifs, 42 sont désormais formellement interdits, tandis que 11 autres sont surveillés de près et leur utilisation est très encadrée.

A noter que l’ONSSA effectue plusieurs contrôles sur la qualité des pesticides, engrais chimiques et autres intrants agricoles lors de leur importation. Seuls les produits qui respectent la réglementation marocaine peuvent entrer dans le territoire marocain. Ces produits doivent également être facilement traçables puisque les sociétés importatrices de ces pesticides sont tenues de livrer à l’Office les points de vente dans lesquels ces produits sont mis en vente, ainsi que leur condition de stockage et d’étalage, indique Al Ahdath.

L’ONSSA effectue également des analyses sur les légumes, fruits et autres herbes aromatiques afin de déceler les traces de pesticides dans le but de déterminer si les doses d’épandage ont été respectées par les agriculteurs.