L’implication de célébrités marocaines, appartenant au monde de l’art, ainsi que d’un bon nombre de ceux qui s’autoproclament « influenceurs », dans des actes délictuels ou criminels, interpelle sur un volet peu ou jamais abordé, à savoir celui de la face sombre de la notoriété et du succès du point de vue de la psychologique.

Dans cet entretien avec H24info, Rim Akrache, psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, dissèque ce sujet en trois questions-réponses.

H24info: Quelles sont, selon vous, les dérives de la célébrité en tant que psychologue ?



Rim Akrache : En fait, ce phénomène n’est pas du tout récent. Et effectivement c’est peu abordé au Maroc, comme ailleurs, surtout pour le volet psychologique. A l’international, les histoires de célébrités évoquent parfois beaucoup de souffrances, parce qu’elles doivent toujours être à la hauteur de ce qu’on attend d’elles, peu importe le prix à payer, même si ce serait de l’auto-destruction. Et chacun y répond à sa manière, et avec sa propre économie psychique. Je pense notamment à l’histoire tragique d’Amy Winehouse et à sa souffrance entre décevoir les autres ou se décevoir elle-même, à ses combats avec les addictions et son suicide. Certains vont répondre à la pression d’une manière différente, avec des comportements transgressifs ou criminels pour maintenir une image idéalisée que leur audience voudrait, et pour rester à cette place “d’idole”.

Pour d’autres, la célébrité offre un sentiment d’impunité, comme si les lois ne s’appliquaient pas à cette personne dont le narcissisme aura été le noyau central dans sa quête de reconnaissance et de gloire, et pour répondre à un besoin de réparation. A partir du moment où on l’aura trouver, l’enjeu est de le maintenir… d’ailleurs ce sentiment d’impunité est parfois conforté par le soutien des fans malgré le caractère criminel de certains comportements et des abus, (quand on dit séparer “l’homme” de “l’artiste”), et par le laxisme juridique. Il arrive aussi que le narcissisme soit très pathologique, et manque cruellement d’empathie, et que l’image à laquelle s’identifient les fans n’en soient que le support. Plutôt dans le registre de la psychopathie. Malgré la séduction apparente, les dérives concernent des pertes de limites et un débordement criminel sur l’autre.

Comment ces artistes et autres figures célèbres devraient-ils gérer leur « succès » pour prendre conscience de l’importance du volet psychologique ?

C’est souvent lorsqu’on est confronté aux limites de la célébrité, à un procès ou une arrestation qu’on prend conscience des sentiments antérieurs narcissisants et des droits personnels exagérés qu’on s’est donné. Le mieux serait de tout faire en pleine conscience et de toujours questionner les actes pour faire en sorte qu’ils soient toujours alignés avec les valeurs. S’il existe une souffrance profonde derrière plusieurs comportements, se soigner avant un passage à l’acte et protéger son intimité seraient de bons moyens d’avoir un espace d’écoute neutre et sans jugement, en l’absence d’un soutien familial ou social.

Si la quête de reconnaissance souligne aussi l’importance du volet psychologique de la célébrité, cela pourrait nécessiter un accompagnement pour résister à la frustration et aux échecs.

Peut-on dire que ces artistes et influenceurs sont si influencés par leur réussite qu’ils perdent en quelque sorte le contrôle ?

Je dirais une perte de repères et de limites avec un sentiment de toute-puissance car chacun est responsable de ses actes, et qu’il n’y a rien qui déshumanise. Tout devient possible pour la personne. D’ailleurs le caractère intrusif des médias et la perte de l’intimité font que les barrières deviennent floues dans leurs vies aussi. Et transgresser certaines limites peut déjà pousser à en transgresser d’autres pour les camoufler. D’où la perte de contrôle, et la perte de l’équilibre psychique. Je pense qu’une attention particulière doit être portée sur la santé mentale, comme ce qui se fait ailleurs, et sensibiliser pour prévenir. Je pense notamment à Jean-Victor Blanc, qui a été très engagé sur cette question en France et qui s’est intéressé à la pop culture et ses liens avec certains troubles.

Certains pourraient utiliser des drogues aussi pour faire face à ce vécu, et aux exigences quotidiennes de la création, et l’énergie que cela demande, pour suivre le rythme..