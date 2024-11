Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, s'exprimant devant la Commission de l’éducation, la culture et la communication, le 31 octobre 2024 à la Chambre des représentants. © DR

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, a présenté, jeudi à Rabat, les principaux indicateurs et chantiers relatifs au secteur de l’enseignement supérieur au Maroc, ainsi que le plan d’action du département et son projet de budget au titre de 2025.

Lors d’une réunion organisée par la Commission de l’éducation, la culture et la communication à la Chambre des représentants, consacrée à la présentation du budget sectoriel du ministère, M. El Midaoui a souligné que les établissements d’enseignement supérieur publics et privés ont enregistré une affluence importante et continue, avec une augmentation de 5,3% du nombre total des étudiants inscrits au titre de l’année universitaire 2024-2025 par rapport à l’année précédente, à 1.307.327 étudiants.

Il a expliqué que les universités publiques ont accueilli 1.159.399 étudiants, soit 89% du nombre total d’étudiants, avec une hausse de 4,8% par rapport à l’année précédente, tandis que les établissements d’enseignement supérieur privés ont accueilli 87.226 étudiants (7% du nombre total des étudiants), avec une hausse de 10% en comparaison avec l’année universitaire antérieure.

Les établissements publics d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités ont, pour leur part, enregistré une hausse du nombre d’étudiants inscrits de l’ordre de 9,4%, avec 60.702 étudiants, soit 5% du total des étudiants, a-t-il ajouté.

Le ministre a également fait état d’une hausse de l’ordre de 21% du nombre d’étudiants inscrits aux formations des établissements à accès limité au titre des années universitaires 2023-2024 et 2024-2025, notant que ce nombre représente 26% des trois composantes de l’enseignement supérieur.

Concernant l’offre de formation au titre de 2025, il a révélé que la nouvelle configuration pédagogique sera adoptée pour le cycle du Master et dans les établissements à accès limité, notant que l’offre de formation sera diversifiée pour englober 4000 parcours agréés, dont 1000 parcours dans les établissements d’enseignement supérieur privés et 3000 au sein des établissements d’enseignements supérieur publics.

Par ailleurs, El Midaoui a fait savoir que son département œuvre à améliorer l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur en généralisant les «Carreer centers», en renforçant les partenariats avec l’environnement institutionnel, économique et spatial, en généralisant le Statut national de l’étudiant entrepreneur, en créant des structures de suivi de l’insertion professionnelle des lauréats au sein de l’ensemble des universités, ainsi qu’en mettant en place d’une structure centrale de suivi de l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur.

Quant au secteur de la recherche scientifique, le ministre a relevé que 245 parcours de doctorat agréés sont disponibles, alors que 1000 bourses de doctorats sont accordées chaque année, un chiffre qui devrait augmenter en scellant des partenariats avec les autres départements ministériels.