Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, a tenu ce vendredi 6 septembre 2024, une conférence de presse au siège de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales de l’éducation et de la formation à Rabat.

Cette conférence était consacrée à informer l’opinion publique éducative et nationale des principaux développements et données caractérisant la rentrée scolaire actuelle 2024/2025, dans le contexte de la poursuite de la mise en œuvre des programmes de la feuille de route de la réforme éducative 2022-2026 visant à améliorer le système scolaire public, explique un communiqué du ministère.

La rentrée scolaire 2024/2025 se veut, selon le département, une étape importante dans la mise en œuvre des programmes de la feuille de route 2022-2026, qui porte la dynamique de transformation de l’école publique. « Grâce à la mobilisation de tous les corps d’inspection, d’encadrement et de contrôle, ainsi que des enseignants engagés et formés, en tant qu’acteurs de l’amélioration des contenus pédagogiques, soutenus par les cadres administratifs et les équipes éducatives impliquées, et par les moyens matériels et numériques mis à disposition, l’expérimentation du modèle des établissements d’excellence a donné des résultats prometteurs, ouvrant la voie à l’élargissement et à l’institutionnalisation du nouveau modèle d’école publique au cours de cette année », s’est félicité Chakib Benmoussa, cité par le communiqué.

Au primaire, ce modèle sera étendu à 2.000 établissements supplémentaires chaque année, couvrant ainsi 1.300.000 élèves, soit 30% des élèves du primaire, et environ 45.000 enseignants. Pour le secondaire, une phase pilote sera lancée sur la base du volontariat des équipes pédagogiques. Dans ce contexte, 232 collèges ont été sélectionnés dans différentes régions du royaume pour expérimenter le modèle « collèges d’excellence », représentant 10% des collèges et environ 200.000 élèves, 7.000 enseignants et 800 inspecteurs couvrant la plupart des disciplines, ainsi que l’orientation scolaire et le soutien psychologique et social.

S’agissant des ressources pédagogiques, 37.000 salles de classe ont été équipées de projecteurs, 50.000 ordinateurs portables ont été mis à la disposition des enseignants, et un budget de 370 millions de dirhams a été alloué pour financer le projet de l’établissement intégré, dans le cadre des projets d’écoles et de collèges d’excellence.

Il convient de noter que dans le cadre de l’approche expérimentale adoptée, et conformément au principe de transparence, plusieurs évaluations ont été menées au cours de l’année scolaire écoulée, en coordination avec un groupe de partenaires indépendants, afin de mesurer de manière objective l’impact des établissements de l’école de la réussite.

Afin de pérenniser les résultats prometteurs du projet de l’école de la réussite, qui fait désormais face au défi de sa généralisation et de son développement, et de mettre en œuvre une expérience pilote de collèges de la réussite, le ministère a organisé un grand atelier pour assurer l’institutionnalisation des efforts et l’engagement des résultats des équipes de terrain composées d’enseignants, d’inspecteurs, de directeurs et de cadres de gestion aux niveaux régional, provincial et central, conclut le communiqué.