Un nouvelle enquête de la plateforme ReKrute recommande aux entreprises d’intégrer “l’expérience candidat“ dans leur processus de recrutement en vue de les optimiser et de les rendre plus fructueux.

La plateforme ReKrute a présenté hier jeudi à Casablanca les résultats de son enquête intitulé « Expérience candidat ». L’on y apprend notamment que plusieurs entreprises ont des difficultés pour recruter des cadres. Selon la directrice générale adjointe du spécialiste du recrutement de profils cadres, Alexandra Montant, «36% des talents refusent une offre d’emploi après une mauvaise impression lors de l’entretien, et plus d’un candidat sur deux partage son expérience en ligne».

Ces témoignages, positifs ou négatifs, peuvent transformer les candidats en ambassadeurs ou nuire à l’image de l’entreprise, a souligné l’experte. Dans le secteur du commerce par exemple, «environ 20% des candidats insatisfaits envisagent même de limiter leurs achats auprès de l’entreprise concernée, démontrant l’impact du recrutement sur la fidélité des clients».

Entre image de marque et compétitivité

Dans ce contexte, l’expérience candidat, qui englobe toutes les étapes de la première prise de contact à l’acceptation de l’offre, est devenue un facteur clé dans les stratégies de recrutement. En effet, «les entreprises marocaines évoluent dans un marché hautement concurrentiel, où l’attractivité et la qualité du processus de recrutement peuvent être déterminantes», poursuit Montant.

Par conséquent, un processus peu engageant entraîne des répercussions notables: près de 36% des talents refuseraient une offre après une mauvaise expérience, ce qui expose les entreprises à une perte de crédibilité et de visibilité auprès des candidats. L’étude, qui s’appuie sur les réponses de 868 cadres marocains, met également en avant que 80% des cadres regrettent le manque de transparence sur les salaires, une frustration qui mène 75% d’entre eux à décliner une offre.

Les attentes des talents marocains se concentrent sur trois axes principaux: la transparence des offres, un suivi efficace tout au long du processus et une visibilité sur l’environnement de travail. Selon l’étude, 79% des cadres estiment essentiel d’avoir accès à des informations claires sur le package salarial et l’environnement de travail avant de postuler, tandis que 84% souhaitent connaître les conditions de travail, les opportunités de développement et l’engagement de l’entreprise sur des aspects comme la diversité et l’inclusion.

Optimiser pour capter et fidéliser

C’est dans cette optique que ReKrute a lancé le label “Candidate Experience », avec l’objectif d’évaluer et encourager l’amélioration continue des processus de recrutement. Pour Montant, ce label permettra aux entreprises de mesurer la qualité de leur processus de recrutement selon divers critères, de l’annonce jusqu’à l’offre finale, en incluant la transparence des informations et la communication avec le candidat.

«Grâce à ce label, les entreprises auront une opportunité de se démarquer sur le marché de l’emploi en affichant leur engagement pour une expérience candidat de qualité», affirme-t-elle. Quant aux talents, ils « auront accès à des informations plus complètes, y compris sur le package salarial, dès le départ, ce qui contribuera à limiter les pertes de temps lors des entretiens infructueux».

À travers ce label et les recommandations formulées, ReKrute veut professionnaliser et humaniser les processus de recrutement. «Cette initiative répond aux enjeux d’attractivité auxquels font face les entreprises marocaines dans un contexte de pénurie de cadres. En assurant un processus de recrutement transparent et respectueux, les recruteurs peuvent transformer les candidats en ambassadeurs de leur marque employeur et, par ricochet, fidéliser une clientèle souvent sensible à l’image sociale de l’entreprise», défend notre interlocutrice.

Dans un marché de l’emploi en pleine mutation, cette démarche de ReKrute pourrait être un atout stratégique majeur pour attirer et retenir les meilleurs profils, notamment les cadres, dans les entreprises marocaines. Le Maroc, qui vise à combler le déficit de cadres qualifiés, pourrait ainsi trouver dans « Candidate Experience » un levier pour répondre aux exigences d’un marché des cadres hautement concurrentiel.