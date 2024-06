Après des mois de guerre à Gaza, l’armée israélienne va être ajoutée à la « liste de la honte » de l’ONU sur les droits des enfants lors de conflits, une décision saluée par les Palestiniens mais fustigée par Israël, même si le Hamas doit également l’y rejoindre.

Sur demande du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l’ONU publie chaque année un rapport qui répertorie les violations des droits des enfants dans une vingtaine de zones de conflits dans le monde et liste en annexe les responsables de ces violations, qui incluent enfants tués et mutilés, recrutements, enlèvements ou violences sexuelles.

La publication de cette « liste de la honte » est prévue le 18 juin, mais l’ambassadeur israélien Gilad Erdan a pris tout le monde de court vendredi en annonçant avoir été notifié, par le chef de cabinet d’Antonio Guterres, de l’ajout de l’armée israélienne.

« Je suis profondément choqué et écoeuré par cette décision honteuse du secrétaire général », voit-on Gilad Erdan dire au téléphone dans une vidéo diffusée sur son compte X (ex-Twitter).

I received the official notification about the Secretary-General’s decision to put the IDF on the « blacklist » of countries and organizations that harm children. This is simply outrageous and wrong because Hamas has been using children for terrorism and uses schools and hospitals… pic.twitter.com/o1civfJFAk

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) June 7, 2024