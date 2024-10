ENACTUS Morocco: le Maroc vice-champion du monde l’entreprenariat

L’équipe ENACTUS (ENtrepreneurial ACTion for others creates a better world for US all) EMI (Ecole Mohammadia d’Ingénieurs) de l’Université Mohammed V de Rabat a remporté la deuxième place lors de la finale de la Coupe du Monde de l’Entrepreneuriat Social ENACTUS 2024 qui s’est déroulé en ce mois d’octobre au Kazakhstan.

Au côté de la Tunisie, sortie vainqueur de la compétition, le Maroc devient Vice-Champion du monde du tournoi de l’Entrepreneuriat Social ENACTUS 2024. Et ce, après s’être qualifié en demi-finale contre les équipes canadienne, mexicaine et nigériane. Il a affronté en finale l’Allemagne, la Tunisie et la Corée du Sud.

Le communiqué de la délégation marocaine d’ENACTUS précise que l’équipe venue de l’EMI “a réussi à retenir l’attention du jury grâce à son projet EPIC, axé sur des solutions durables et innovantes aux problématiques du secteur de l’apiculture”.

Il faut noter que le parcours de l’équipe marocaine s’inscrit dans la continuité de performances notables, après avoir été finaliste à plusieurs reprises, notamment avec une deuxième place en 2014 en Chine et une troisième place en 2015 en Afrique du Sud.