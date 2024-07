La récente visite d’une délégation de jeunes marocains en Israël a suscité une levée de boucliers sur les réseaux sociaux qui dénoncent ce calendrier alors que la bande de Gaza est touché tous les jours par des frappes israéliennes.

Plusieurs voix au Maroc se sont élevées pour dénoncer la récente visite d’une délégation marocaine en Israël. En effet, 24 jeunes Marocains ont achevé le 13 juillet dernier, un voyage dans l’Etat hébreu organisé par l’association Maroc de la Coexistence en collaboration avec l’Association Charaka, basée à Tel Aviv.

Lors de ce déplacement financé par le gouvernement allemand, les jeunes Marocains ont rencontré de hauts responsables de l’Etat hébreu, à l’instar du président de la Knesset, Amir Ohana, ou encore l’ancien conseiller à la Sécurité nationale Meir Ben-Shabbat. Ce dernier dirige aujourd’hui l’Institut Misgav pour la sécurité nationale et la stratégie sioniste. Ils ont également visité des sites historiques, ainsi que le sud du pays.

Des vidéos de la délégation marocaine en Israël, partagées sur les réseaux sociaux, ont provoqué une levée de boucliers. Dans l’une d’elles, on voit les jeunes Marocains chantant et dansant avec des citoyens israéliens dans un établissement hôtelier, tandis qu’une autre les montre en train de déguster la cuisine locale dans un marché de Jérusalem, tout en vantant les «charmes» et l’«hospitalité» d’Israël. Le tout à visage découvert et en disant clairement leur nom, à la demande de l’auteur de la vidéo.

Cette visite de la délégation marocaine passe mal quand on sait qu’à quelques kilomètres de là, une guerre a lieu dans la bande de Gaza, où les morts se comptent en dizaines de milliers, dont de nombreux enfants, et où les frappes frappent tous les jours des civils. De plus, l’ONU et de nombreux pays, dont notamment le Maroc, ne cessent d’appeler à l’instauration d’un cessez-le-feu. Une situation sensible qui invite donc à la retenue.

Egalement, de nombreuses manifestations ont lieu depuis des mois à travers le royaume pour dénoncer la guerre totale menée par Israël dans la bande de Gaza. Il y a moins de deux semaines, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Tanger en soutien à la cause palestinienne et contre la normalisation avec Israël.

Face à la levée de boucliers provoquée par cette visite, notamment sur les réseaux sociaux, les organisateurs se sont défendus en invoquant leur droit d’exprimer leurs convictions personnelles et de manifester leur solidarité avec Israël, un «Etat ami» qui reconnaît la souveraineté du Royaume sur son Sahara. Soit, mais et la conscience dans tout cela?