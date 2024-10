Donald Trump a tenté d’exploiter mercredi une gaffe de Joe Biden sur ses électeurs en se mettant en scène dans un camion-poubelle, dans la dernière ligne droite de sa course pour la Maison Blanche face à Kamala Harris.

A moins d’une semaine du scrutin du 5 novembre, à l’issue toujours aussi incertaine, le président démocrate a compliqué la tâche de sa vice-présidente en qualifiant les partisans de son prédécesseur républicain d' »ordures« , avant de se reprendre.

Mais le mal était fait, dans une campagne acerbe où chaque camp tente d’exploiter les faux pas de l’autre, et où les deux candidats se disputent chaque voix ou presque dans les « swing states« , ces sept Etats décisifs pour la victoire.

Donald Trump a dénoncé les propos du président, estimant que le démocrate « disait enfin » ce qu’il « pensait » des trumpistes. Avant de s’installer mercredi, un chasuble orange fluo sur le dos, à bord d’un camion-poubelle. « Qu’est-ce que vous pensez de mon camion-poubelle?« , a-t-il lancé à la presse depuis le Wisconsin. « Ce camion est en l’honneur de Kamala et Joe Biden« .

‘My garbage truck is in honour of Kamala and Joe’

Donald Trump wore a high-viz vest and rode in a rubbish truck, after Joe Biden called Trump’s supporters ‘garbage’. Biden’s comments came in response to a comedian at a Trump rally calling Puerto Rico ‘floating garbage’ pic.twitter.com/wbI4SD8eBp

— Sky News (@SkyNews) October 31, 2024