Après avoir été à l’arrêt pendant un long moment, les travaux de rénovation de la gare de Rabat-Ville reprennent. Et c’est le cabinet de l’architecte Youssef Melehi qui est aux commandes.

Les travaux de rénovation de la gare de Rabat-Ville reprennent avec un nouvel architecte, Youssef Melehi, qui a signé les gares de Rabat-Agdal et de Marrakech. Il succède au cabinet AWM, dont les propositions ont été jugées non conformes aux codes esthétiques et aux récommandantions de l’UNESCO.

Le cabinet de Youssef Melehi s’est fixé un certains nombre de points, tel que le respect du volume de l’ancien bâtiment afin qu’il puisse facilement être imbriquées à des murs et des toits en verre. Cette technique inspirée du hall des anciennes gares européennes donnera à l’édifice “une touche à la fois patrimoniale et contemporaine, marquant le lien entre le passé et le présent”, selon une note explicative du cabinet.

D’autre part, l’accent sera mis sur un système de régulation thermique éco-responsable, via l’intégration d’espaces verts au sein même de la gare pour faire office de système de ventilation naturelle. On retrouve la même technique dans le centre commercial Arribat Center, situé dans le quartier d’Agdal.

Youssef Melihi veut également mettre plus en valeur la muraille almohade, qui est actuellement engloutie sous l’ombrière déjà présente dans la gare. Ce choix permettra de faire ressortir la muraille en réduisant la grandeur du bâtiment. La façade arrière de la gare sera, elle, faite de gradins plantés.

L’Office national des chemins de fer et la Société d’aménagement de Rabat veulent que cette nouvelle gare de Rabat-ville soit opérationnelle pour accueillir le TGV qui ne s’y arrête pas en ce moment. De son côté, Youssef Melehi a confié à l’Infomédiaire que les travaux de rénovation, dont le coût global est estimé à 250 millions de dirhams, devraient prendre fin en 2025.