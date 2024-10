Lieu mythique de la capitale économique, le stade « La Casablancaise » a rouvert samedi ses portes après sa réhabilitation, au grand bonheur des sportifs et de toutes les personnes ayant connu les heures de gloire de ce monument sportif.

Cette réouverture s’est déroulée en présence notamment du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saâd Berrada, du Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, de la présidente du Conseil de la ville de Casablanca, Nabila Rmili, ainsi que des élus et autres personnalités civiles et militaires.

Dans une déclaration à la MAP, Nisrine Loubarès, architecte chargée du projet, a indiqué que la réhabilitation de cette infrastructure sportive renommée a concerné la piste d’athlétisme ainsi que d’autres installations réservées à la gymnastique, outre l’aménagement d’un espace pour enfants et pour des disciplines comme le judo et la boxe, notant que la Casablancaise a été longtemps le lieu privilégié d’entraînement pour des champions nationaux dans différents sports.



Le président du directoire de la société Nationale de Réalisation et de Gestion des Equipements sportifs (SONARGES), Youssef Belqasmi s’est félicité, à ce propos, de la réouverture de cet édifice sportif mythique, avant d’ajouter qu’il représente une contribution importante à l’animation sportive et culturelle à Casablanca.

Il a fait savoir que la Casablancaise répond aujourd’hui aux attentes des sportifs tout en prévoyant des lieux dédiés aux activités culturelles, précisant que la gestion les missions de gestion et de maintenance des locaux de ce stade ont été confiées à SONARGES conformément à une convention avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et la commune de Casablanca.

De son côté, la Directrice régionale de la culture, Hafida Khouyi a fait état, dans le cadre de ce projet, de la rénovation du théâtre Abdessamad El Kenfaoui, la création de salles de lectures ainsi qu’une médiathèque, outre un espace dédié à la présentation des nouvelles éditions livresques et ce, dans le but de promouvoir la lecture chez les jeunes.

Autre déclaration à la presse, celle de l’ancienne championne olympique Nawal El Moutaoukil qui a mis en avant le rôle de la Casablancaise dans la promotion du sport et la révélation de talents dans différentes disciplines, ainsi que la réalisation d’exploits dans les compétitions internationales.



A son tour, Aziz Daouda, ancien directeur technique à la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme, a exprimé la joie qu’il ressent à l’occasion de la réouverture de ce stade, rappelant qu’il est à l’origine des prouesses réalisées par l’ancienne championne olympique Nawal El Moutaoukil, Malika Hadki, première athlète marocaine à avoir pris part aux Jeux olympiques à Munich en 1972, ou encore Fatima Fakir.

Et de conclure en rappelant que ce stade, construit dans les années 1930, a donné naissance à des champions et des championnes en gymnastique qui ont, aux côtés des gymnastes du club Al Fath de Rabat, formé la sélection nationale dans sa grande majorité.