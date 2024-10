Les autorités algériennes n’ont toujours pas officiellement communiqué sur l’assassinat d’une touriste suisse dans le sud-est du pays, il y a plus de 10 jours. Un silence qui soulève des questions.

Une touriste suisse a été assassinée le 11 octobre dans la ville de Djanet, une oasis pourtant considérée comme un «joyau touristique de l’Algérie». Le jour du drame, la victime, qui était en vacances avec quatre compatriotes, était attablée à la terrasse d’un café du centre-ville, juste à côté de l’office du tourisme de Djanet.

Elle a alors été attaquée et brutalement égorgée par un homme. Evacuée à l’hôpital de la ville du sud-est algérien, elle n’a pu être sauvée par les médecins, ayant perdu beaucoup de sang, selon une source de Libération.

Deux hommes auraient été arrêtés après l’assassinat, dont l’un par la population elle-même. Selon la même source, «ce sont deux gars du nord du pays, venus ici depuis six mois et habillés en touareg. Sans qu’on sache s’il s’agit d’un acte isolé ou revendiqué». Encore plus étonnant, le silence autour de l’affaire: «Pour l’instant, c’est totalement étouffé. Rien ne sort, même sur les réseaux sociaux. Sur place, le mot d’ordre, c’est silence radio. Tout le monde s’y plie.»

De son côté, le ministère suisse des Affaires étrangères a confirmé avoir pris connaissance de l’assassinat de la ressortissante suisse, après quoi, il a pris en charge les quatre autres personnes qui étaient avec la défunte. Celles-ci ont depuis été évacuées vers la Suisse, selon la même source, qui a refusé à donner toute autre information.

Les autorités algériennes ont pour leurpart renforcé la sécurité dans la région et une enquête aurait été ouverte.

Au-delà de son caractère macabre et violent, il y a lieu de s’interroger sur le silence qui a entouré cette affaire pendant plus de 10 jours de la part des autorités algériennes et même des médias du pays. Pour un pays qui mise désormais sur le tourisme, étouffer l’assassinat d’une touriste étrangère dans une ville considérée comme un «joyau touristique» est tout sauf la chose à faire.