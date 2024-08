Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, à la Chambre des représentants, le lundi 24 juin 2024. © DR.

Le volume global de l’emploi au Maroc a baissé de 82.000 postes entre le deuxième trimestre de 2023 et celui de 2024, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« La situation du marché de travail continue de subir l’effet de la sécheresse. Ainsi, entre le deuxième trimestre de 2023 et celui de 2024, avec la perte de 141.000 postes en milieu rural, principalement non rémunérés, et la création de 60.000 postes en milieu urbain, le volume global de l’emploi a baissé de 82.000 postes », indique le HCP qui vient de publier sa note d’information relative à la situation du marché du travail au T2-2024.

Par type d’emploi, 45.000 emplois rémunérés ont été créés au niveau national, suite à une création de 63.000 postes en milieu urbain et une perte de 18.000 en milieu rural, précise la même source, ajoutant que l’emploi non rémunéré a connu, de son côté, une perte de 126.000 postes, conséquence d’une perte de 123.000 en zones rurales et de 4.000 emplois en zones urbaines.

Le HCP fait également savoir qu’entre T2-2023 et T2-2024, le taux d’activité a reculé de 0,6 point, passant de 44,8% à 44,2%, résultat de l’accroissement de la population en âge d’activité (15 ans ou plus) de 1,4%, entre les deux périodes, et d’une légère augmentation de la population active (+0,1%).

Le taux a aussi baissé de 1,2 point en milieu rural, passant de 49,2% à 48% et de 0,3 point en milieu urbain, de 42,6% à 42,3%.

De son côté, le taux d’emploi a reculé de 0,9 point, passant de 39,3% à 38,4%, au niveau national. Il a baissé de 1,6 point en milieu rural, de 46,4% à 44,8%, et de 0,4 point en milieu urbain, de 35,7% à 35,3%.

Il a également baissé parmi les hommes, de 62,2% à 61,0% (-1,2 point) et parmi les femmes, de 17% à 16,5% (-0,5 point).