Le Roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron saluent la foule alors qu'elle circule dans une rue de la capitale Rabat, le 28 octobre 2024. (Photo de Ludovic MARIN/PISCINE/AFP)

Le président français, Emmanuel Macron, a été accueilli lundi en grande pompe au Maroc par le roi Mohammed VI pour une visite d’Etat visant à retisser des liens historiques profondément distendus par trois ans de brouilles entre le Maroc et la France.

Accompagné par son épouse Brigitte Macron et une pléthorique délégation de ministres, patrons d’entreprise, intellectuels ou personnalités du spectacle, le président français a été salué à sa descente d’avion à l’aéroport de Rabat-Salé par une longue poignée de main du Roi Mohammed VI. Le prince héritier Moulay Hassan et le prince Moulay Rachid, étaient aussi présents, au son de la fanfare de la garde royale et de 21 coups de canons.

Les deux chefs d’Etat ont ensuite rejoint le palais royal à bord d’une voiture d’apparat à travers les rues de Rabat pavoisées aux couleurs de la France, escortés par un cortège de motos. Par le toit ouvrant, ils ont salué la foule qui les acclamait le long du trajet, et se sont arrêtés pour un bref bain de foule.

Emmanuel Macron et le roi Mohammed VI entrent au Palais Royal sous l’escorte de la Garde Royale. Plus ancien corps militaire encore en activité, il a été crée au XIe siècle par le sultan almoravide Youssef ben Tachfine. Il est chargé de la protection du Roi et de sa famille. pic.twitter.com/uErD67cNrf — Maroc 🇲🇦 (@MarocTopNews) October 28, 2024

Après une cérémonie solennelle d’accueil place du Mechouar, ils se sont retrouvés en tête-à-tête avant la signature prévue d’accords sur l’énergie, l’eau, l’éducation et la sécurité intérieure.

Pas moins de neuf ministres français sont du voyage, dont ceux de l’Intérieur Bruno Retailleau, de l’Economie Antoine Armand, de l’Education nationale Anne Genetet et de la Culture Rachida Dati, d’origine marocaine.

Les dirigeants des groupes français Engie, Alstom, Safran, TotalEnergies, CMA CGM, Suez, Veolia et Thalès Alenia Space sont aussi présents.

Le monde culturel est également à l’honneur, des écrivains Tahar Ben Jelloun et Leïla Slimani à l’humoriste Djamel Debbouze et l’acteur Gérard Darmon, en passant par l’intellectuel Bernard Henri-Lévy et la comédienne Arielle Dombasle.

Les deux dirigeants entendent tirer un trait sur une série de contentieux.

Le président français a, rappelons le, opté en juillet pour un réchauffement avec le Maroc, où la France compte d’importants intérêts économiques, en se déclarant pour une solution au Sahara « dans le cadre de la souveraineté marocaine ».

« La cause du Sahara est une cause sacrée au Maroc (..) La France a trainé des pieds à cause de l’Algérie bien sûr », a estimé lundi Tahar Ben Jelloun sur France Inter. Selon lui, Emmanuel Macron « ne peut pas être ami avec les deux, c’est très difficile ».

Le Royaume espère que la relance des relations va entrainer des investissements. Les deux parties sont restées discrètes sur les contrats négociés en vue de cette visite. Airbus Helicopters pourrait vendre 12 à 18 Caracal aux Forces armées marocaines, selon des sources concordantes.

La France espère aussi rester le prestataire privilégié du Maroc pour l’extension de la ligne de train à grande vitesse entre Tanger et Agadir, après l’inauguration en grande pompe du premier tronçon en 2018.

Sur l’immigration, le nouveau gouvernement français veut contraindre le Maroc à reprendre ses ressortissants arrêtés en situation irrégulière. Mais après la crise des visas, Paris promet d’avancer dans un esprit de dialogue.