La centrale nucléaire de Barakah aux Emirats arabes unis, la première dans le monde arabe, est devenue pleinement opérationnelle avec la mise en service de son quatrième réacteur, ont annoncé jeudi les autorités de l’Etat du Golfe.

Elle « produit désormais 40 terra-wattheures d’électricité par an (…) et couvre jusqu’à 25% des besoins en électricité » de ce riche pays pétrolier, a affirmé l’opérateur public Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC). Construite à l’ouest de la capitale Abou Dhabi, pour un coût estimé à 24,4 milliards de dollars, la centrale a débuté ses opérations en 2020 et commercialisé son premier mégawatt un an plus tard.

Les Emirats arabes unis avaient été le deuxième pays de la région à se doter d’une centrale nucléaire, après l’Iran, et le premier dans le monde arabe. L’Arabie saoudite a également annoncé son intention de développer le nucléaire.

Les Emirats sont l’un des plus grands exportateurs de brut au monde, mais ils cherchent à diversifier leurs sources d’énergie en misant sur le nucléaire, ainsi que sur les renouvelables. Ils ont accueilli l’année dernière la Conférence de l’ONU sur les changements climatiques (COP28) au cours de laquelle un compromis historique ouvrant la voie à l’abandon progressif des énergies fossiles contribuant au réchauffement climatique a été adopté.

La centrale de Barakah alimentera le géant des hydrocarbures Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), mais aussi des entreprises industrielles telles que Emirates Steel et Emirates Global Aluminium, selon ENEC.