La sélection marocaine féminine U20 de football a battu son homologue d’Ethiopie par 2 buts à 0, samedi au stade El Abdi, en match aller du dernier tour des éliminatoires (zone Afrique) de la Coupe du Monde féminine de la FIFA (Colombie-2024).

Les buts de l’équipe du Maroc ont été inscrits par Yasmine Zahir (10e) et Anbar Bassir (51e).

