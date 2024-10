Dans le cadre des deux matchs contre la République centrafricaine comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025, les Lions de l’Atlas se trouvent actuellement au Complexe Mohammed VI de football. Le point sur la sélection marocaine.

La trêve internationale est lancée laissant place aux sélections nationales. Dans ce sens, les Lions de l’Atlas affluent depuis hier au Complexe Mohammed VI de football de Maâmora pour préparer, sous la houlette de Walid Regragui, la double confrontation contre la République centrafricaine.

المنتخب الوطني يجري أول حصة تدريبية استعدادا لمباراتي جمهورية إفريقيا الوسطى 🎥 First training session for our National Team #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/S0gCUkoBms — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 7, 2024

Le soir même de leur arrivée, les Lions ont eu droit à une première séance d’entrainement qui a vu la participation de quasiment tous les joueurs convoqués. Seul Abde Ezzalzouli manquait à l’appel. Ce dernier n’a rejoint le QG que le soir. Aussi, un ajustement a “forcé le passage”: à cause de la blessure de Noussair Mazraoui, contractée ce week-end, Youssef Belaamri remplace ce dernier.

La FRMF a également annoncé que le sélectionneur national “tiendra une conférence de presse le vendredi 11 octobre 2024 à partir de 17h30 au stade d’Honneur de la ville d’Oujda”, où se tiendront d’ailleurs les deux matchs.

صور الحصة التدريبية الأولى لمنتخبنا الوطني First session done ✅#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/twmx1LkFVY — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 7, 2024

Bien que déjà qualifié pour la CAN 2025 en tant que pays hôte, le Maroc prend cette phase des éliminatoires très au sérieux. Les hommes de Regragui, siégeant dans le groupe B, dominent celui-ci avec 6 points. La sélection nationale a remporté ses deux premiers matchs face au Gabon (4-1) et au Lesotho (1-0).

Premiers du classement africain de la FIFA, les Lions de l’Atlas sont attendus les 12 et 15 de ce mois à partir de 20h00 (heure marocaine) pour confirmer leur statut de leaders du continent. Pour rappel, la CAN 2025 se jouera entre le 21 décembre et le 18 janvier 2026 dans plusieurs villes du Royaume.