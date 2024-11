La sélection marocaine de football n’a pas eu à forcer son talent face au Lesotho (7-0), lundi soir au stade d’honneur d’Oujda, pour le compte de la 6è et ultime journée des éliminatoires (groupe B) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football (Maroc-2025).

La sélection marocaine, qui a tenu la dragée haute à ses concurrents, termine largement en tête de son groupe avec 18 points, obtenus en 6 victoires en autant de rencontres. Seule nation à signer un carton plein lors des éliminatoires de la prochaine CAN, à laquelle les hommes de Walid Regragui étaient pourtant déjà qualifiés en tant que pays hôte, l’équipe nationale a inscrit 26 réalisations en six matches, pour deux buts encaissés seulement.

Le Gabon, également qualifié pour la CAN Maroc-2025, a pris la 2è place (10 pts) après avoir battu loin de ses bases la République Centrafricaine (1-0). Pour cette ultime sortie des Marocains lors de ces éliminatoires, Walid Regragui n’a pas opéré de grands changements par rapport au match face au Gabon (5-1), vendredi dernier, à l’exception de la titularisation de Adam Aznou et de Sofiane Rahimi.

Lors du match aller face à leur adversaire du jour, les coéquipiers d’Achraf Hakimi, absent ce soir pour rallier ses coéquipiers au PS Germain, s’étaient imposés 1-0 grâce à un but au bout du temps additionnel signé Brahim Diaz. Le Lesotho, déjà éliminé, espérait prendre sa revanche et finir cette campagne en beauté. Or, la rencontre n’avait rien de similaire à celle disputée en septembre dernier.

En effet, il n’y a pas eu de round d’observation lors de ce face-à-face, puisque le joueur du Real Madrid Brahim Diaz a fait parler son talent en ouvrant le score dès la 5è minute, avant de revenir à la charge dix minutes plus tard après une belle combinaison à l’entrée de la surface de réparation et de décocher un tir que le portier des Crocodiles n’arrivait pas à stopper.

Sur un corner exécuté par Eliesse Ben Seghir, Sofiane Rahimi n’a trouvé, lui aussi, aucune difficulté à placer le cuir dans les filets d’une tête puissante (37è). Le festival des buts des Nationaux ne s’est pas arrêté là, puisque Diaz a réussi à signer un triplé à la 42è minute. Dans les arrêts de jeu de la première période, Sofiane Rahimi, fauché dans la surface de réparation, obtient un pénalty, s’est fait justice et s’est offert un doublé (45+2è).

Lors du second acte, Walid Regragui a fait tourner l’effectif, avec l’entrée en jeu à la mi-temps de Ismael Saibari et Bilal El Khannouss, à la place, respectivement, de Azzeddine Ounahi et Eliesse Ben Seghir.

L’équipe du Lesotho, qui avait pourtant mieux résisté à l’aller, a bu le calice jusqu’à la lie et n’était que l’ombre d’elle-même ce soir, parvenant rarement à sortir de sa zone, voire inquiéter la défense marocaine. Malgré le large score au tableau d’affichage, les coéquipiers de Nayef Aguerd étaient toujours sur leur faim.

Cinq minutes seulement après son entrée en jeu, Youssef En-Nesyri est monté plus haut que tout le monde et profité du coup franc parfaitement tiré par Ezzalzouli pour pousser le ballon au fond des filets (68è). Deux minutes plus tard, Ismael Saibari, entré lui aussi en seconde période, est parvenu à tromper le gardien du Lesotho, trop avancé, pour inscrire le 7è but de l’équipe nationale.

Le Maroc clôture ainsi avec brio sa campagne de qualification pour la prochaine CAN et aura désormais en ligne de mire les éliminatoires du Mondial 2026, dont les 5è et 6è journées sont prévues en mars prochain. La phase finale de la prochaine CAN aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.