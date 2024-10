La sélection nigériane, en route pour disputer un match des éliminatoires de la CAN 2025 contre la Libye, se retrouve dans une situation rocambolesque. Bloqués à l’aéroport d’Al-Abraq depuis plus de 15 heures, privés de nourriture et d’eau, les Super Eagles dénoncent un traitement inhumain.

Ce qui devait être un simple trajet vers Benghazi pour les Super Eagles s’est transformé en un véritable cauchemar. Le vol affrété par la sélection nigériane a été détourné vers Al-Abraq sans explication de la part des autorités libyennes. Depuis l’atterrissage dimanche soir, les joueurs sont retenus dans un aéroport abandonné, aucun moyen de communications, sans eau ni nourriture. « Nous avons été laissés sans assistance dans des conditions inacceptables« , s’est indigné le capitaine William Troost-Ekong sur les réseaux sociaux, appelant au boycott du match.

La décision des Super Eagles de ne pas disputer le match repose également sur des inquiétudes sécuritaires. Le trajet de trois heures par la route entre Al-Abraq et Benina, où devait se jouer la rencontre, a été jugé trop risqué par les joueurs. « Nous ne voulons pas risquer notre sécurité« , a précisé Troost-Ekong. Malgré les promesses de la Libye d’assurer une escorte sécuritaire, les Nigérians refusent de se rendre sur le lieu du match, d’autant plus que leur confiance en l’organisation locale est ébranlée.

African football madness is a different level, man. WTF, Libya! Is that all necessary?

You do that to a small nation, nobody will know but treating Super Eagles players (mostly foreign-based) like that will raise alarm.

It doesn’t look good on Libya or CAF or African football.… pic.twitter.com/tQk2AAVxn7

— Vince™ (@Blue_Footy) October 14, 2024