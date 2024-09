Les Lions de l'Atlas et Walid Regragui lors du rassemblement de septembre

En vue de leurs prochains matchs contre le Gabon et le Lesotho dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025, les Lions de l’Atlas ont entamé lundi leur préparation au Complexe Mohammed VI de Maâmora.

À peine arrivés au Maroc, hier lundi, les Lions de l’Atlas ont commencé leur préparation. La sélection nationale a eu droit à une première séance d’entraînement dédiée à la récupération et au perfectionnement.

“La session a débuté par une phase de décrassage, essentielle pour permettre aux joueurs de récupérer avant de prendre part à des exercices spécifiques avec ballon sous forme de confrontations dans des surfaces restreintes”, indique la Fédération royale marocaine de football sur son site.

Le Maroc affrontera le Gabon et le Lesotho les 6 et 9 septembre courant à 19h marocaine au Grand stade d’Agadir. Pour cette phase, les hommes de Walid Regragui siègent dans le groupe B aux côtés des deux pays susmentionnés et de la République centrafricaine.