Brahim Diaz, Yassine Bounou, Azzedine Ounahi, Adam Aznou… Les Lions de l’Atlas débarquent au Complexe Mohammed VI de football en vue des deux prochains matchs des éliminatoires de la CAN 2025 contre le Gabon et le Lesotho.

À quelques jours du premier match de l’équipe nationale comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, les premiers Lions de l’Atlas sont arrivés au Complexe Mohammed VI de football.

La semaine dernière, Walid Regragui, sélectionneur national, a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour affronter le Gabon et le Lesotho. Parmi les convoqués se trouve Adam Aznou, une pépite du Bayern Munich qui fera ses débuts en équipe A après être passés par les U15, U17 et U23. Du haut de ses 18 ans, Aznou est arrivé ce lundi au Maroc en compagnie d’Ilias Akhomach, ailier droit de Villarreal FC.

Yassine Bounou, Nayef Aguerd, Azzedine Ounahi, Youssef En-Nesyri, Abdessamad Ezzalzouli et Bilal El Khannous ont également rejoint le rassemblement de l’équipe nationale. Même chose pour Brahim Diaz qui a réalisé une masterclass hier avec son club, le Real Madrid, dans le cadre de la 3e journée de la Liga contre le Betis.

Mehdi Benabid, Mohamed Chibi et Achraf Dari, qui ont d’ailleurs commencé leurs carrières en Botola Pro, sont également présents dans la tanière. Pour rappel, Chibi a récemment remporté la Coupe d’Egypte avec Pyramids FC où il évolue depuis 2022.

Les Lions arrivés auront sûrement droit à une première session de préparation ce lundi en attendant le reste de la meute.

صور وصول لاعبي منتخبنا الوطني لمركب محمد السادس لكرة القدم

Pour cette trêve internationale, les hommes de Regragui joueront contre le Gabon et le Lesotho les 6 et 9 septembre. Bien que déjà qualifié pour la CAN en tant que pays hôte de la compétition, le Maroc prend part à toutes les phases éliminatoires. La sélection nationale siège dans le groupe B aux côtés des deux pays susmentionnés et de la République centrafricaine.