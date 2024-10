Le sélectionneur des Lions de l’Atlas Walid Regragui a annoncé ce jeudi la liste des joueurs convoqués pour les prochains matchs contre la République centrafricaine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025, prévus respectivement les 12 et 15 octobre au stade d’Honneur d’Oujda.

Le Maroc, déjà qualifié à la CAN 2025 en sa qualité de pays hôte, est logé dans le groupe B aux côtés du Gabon, de la Centrafrique et du Lesotho.

Lors de ses deux premières rencontres dans le cadre de ces éliminatoires, l’équipe nationale a battu le Gabon (4-1) et le Lesotho (1-0).

Voici la liste des joueurs retenus:

— Gardiens de but: Munir El Kajoui (RS Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal FC/Arabie Saoudite), Salaheddine Chihab (Maghreb Fès).

— Défenseurs: Achraf Hakimi (Paris SG/France), Mohamed Chibi (Pyramids/Egypte), Noussair Mazraoui (Manchester United/Angleterre), Abdelkabir Abqar (Deportivo Alaves/Espagne), Nayef Aguerd (Real Sociedad/Espagne), Adam Aznou (Bayern Munich/Allemagne), Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennais/France), Jamal Harkass (Wydad Casablanca).

— Milieux de terrain: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe/Turquie), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Pays-Bas), Bilal El Khannous (Leicester City/Angleterre), Oussama Targhaline (Le Havre/France), Azzeddine Ounahi (Panathinaikos/Grèce), Reda Belahyane (Hellas Vérone/Italie).

— Attaquants: Ilias Akhomach (Villareal CF/Espagne), Amine Adli (Leverkusen/Allemagne), Soufiane Rahimi (Al Ain/Emirats Arabes Unis), Ayoub El Kaabi (Olympiacos/Grèce), Youssef En-nesyri (Fenerbahçe/Turquie), Iliesse Ben Seghir (AS Monaco/France), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne), Osame Sahraoui (Lille/France).

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى

🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Central African Republic 🇨🇫#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/j455rnEtdh

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 3, 2024