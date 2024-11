Le sélectionneur national Walid Regragui a convoqué l’attaquant du club français de Toulouse, Zakaria Aboukhlal, afin de remplacer Ilias Akhomach, blessé, indique mardi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Le club espagnol de Villarreal a confirmé dimanche que son attaquant marocain, Ilias Akhomach souffre d’une rupture du ligament croisé du genou droit, contractée samedi dernier lors du match comptant pour la 13e journée de Liga.

L’international marocain, qui avait quitté le terrain sur civière lors de la victoire de son équipe contre Alavés (3-0), « souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur et d’une entorse du ligament latéral interne de son genou droit« , a précisé le club espagnol sur le réseau social X.

🚨 السيد وليد الركراكي يستدعي زكرياء أبوخلال لتعويض إلياس أخوماش لمبارتي الغابون و ليسوتو

Coach Mr. Walid Regragui has called up Zakaria Aboukhlal to replace Ilias Akhomach for two matches against Gabon & Lesotho#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/qcdZb7RDNf

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 12, 2024