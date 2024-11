Abdelilah Benkirane et ElGrandeToto. Montage ©H24Info

Le clash entre le rappeur marocain ElGrandeToto et Abdelilah Benkirane a pris une tournure inattendue. Le rappeur a transformé une insulte de l’ex-chef du gouvernemen en opportunité marketing, nommant sa prochaine mixtape “Salgoat”.

Tout a commencé lorsque Abdelilah Benkirane a qualifié ElGrandeToto de “salgot” (scélérat ou débauché en darija). L’ancien chef du gouvernement et leader du Parti de la justice et du développement (PJD) accuse le rappeur de corrompre la jeunesse marocaine et de nuire aux valeurs culturelles du pays.

Ces propos ont été tenus récemment lors d’un congrès de jeunes, où Benkirane critiquait l’impact culturel de la musique urbaine sur les valeurs marocaines. En ligne de mire: les chansons d’ElGrandeToto souvent perçues comme provocantes, et plus largement, l’influence de la musique rap.

Fidèle à son style provocateur, l’artiste a décidé de répondre avec humour. Reprenant l’insulte à son compte, il a annoncé une mixtape intitulée “Salgoat”, un jeu de mots combinant “salgot” et “GOAT” (Greatest Of All Time), transformant ainsi une attaque en symbole de fierté. Une belle façon de transformer la polémique en une campagne publicitaire pour son projet musical.

Toto, dont la popularité dépasse les frontières nationales, a même déjà teasé ce projet sur ses réseaux sociaux, remerciant ironiquement Benkirane pour l’inspiration et la “publicité gratuite”. Il a ajouté qu’il espérait que l’ancien chef du gouvernement écouterait le projet une fois publié.

شكرا جزيلا لرئيس الحكومة السابق الفاشل على العرض الترويجي المجاني وفكرة اسم الشريط المختلط الذي سيتم إصداره في الأيام القليلة المقبلة. أنا أعتمد عليك للاستماع إلى المشروع عندما يخرج!❤️

و يحيى الشباب.#SALGOAT — ELGRANDETOTO (@elgrandetoto) November 19, 2024

Ce clash illustre une confrontation entre deux générations et deux visions: d’un côté, un homme politique conservateur critiquant les dérives supposées de la jeunesse, et de l’autre, un artiste emblématique d’une culture urbaine en pleine évolution dont les messages de liberté et d’affirmation touchent une grande partie de la jeunesse du Royaume.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SALGOAT 🇲🇦 (@elgrandetoto)

Les réseaux sociaux ont amplifié le clash. Les déclarations de Benkirane ont suscité un tollé en ligne, tandis que les réponses de Toto, empreintes d’ironie, ont renforcé son image de rebelle populaire.

La mixtape Salgoat sera disponible bientôt. Récemment, le rappeur de Benjdia a dévoilé la cover ainsi que la tracklist de son projet. Et l’on y retrouve en intro un son portant le nom du projet.