A quelques jours de son concert au Zénith de Paris, ElGrandeToto est revenu sur sa carrière dans une interview sur TV5 Monde. Son objectif ultime, la qualité des professionnels du son au Maroc, le darija et la culture marocaine… Il se confie sans détour.

Il est l’un des rappeurs les plus influents de sa génération. ElGrandeToto, EGT, Toto ou Caméléon, est désormais une figure emblématique de la jeunesse marocaine. C’est LE rappeur qui a su s’exporter par son talent mais également grâce à un staff qui assure. Avant son concert prévu ce vendredi au Zénith de Paris, à l’occasion de la sortie de son dernier album « 27 », l’artiste est passé derrière le micro du JT de TV5 Monde où il a évoqué plusieurs points de sa carrière, entre autres sujets.

Une grande partie des projets de Toto, de son vrai nom Taha Fahssi, ont été réalisés au Maroc et par des Marocains. En effet, pour le natif de Casablanca, le Made in Morocco a toutes ses chances pour jouer dans la cour des grands. “C’est important de promouvoir la main-d’œuvre marocaine, on a des beatmakers, des producteurs et des ingénieurs du son très forts. Je trouve qu’au Maroc on a de quoi faire de la musique aux normes internationales”, affirme Toto.

Né au début des années 90, le rap marocain s’est développé mais sa portée est restée limitée au niveau international. Il aura fallu attendre ElGrandeToto pour que le produit local puisse s’exporter en dehors des frontières du Royaume. Le jeune issu du quartier populaire de Benjdia est actuellement l’artiste le plus écouté de la région MENA, ses titres cumulant des millions de streams sur les plateformes.

Mélangeant différentes langues, celui qui s’est autoproclamé “Sultan du rap marocain” a su toucher un public élargi. Il a également collaboré avec nombre de stars ètrangères, à l’instar du Belge Damso et du Nigérian Oxlade. Au micro de TV5 Monde, il a ainsi expliqué que “ça a toujours été son but” de s’exporter en dehors du Maroc. “Ça se voit sur mes textes, on y trouve du darija, du français, de l’espagnol de l’italien et parfois même du wolof et du créole… Ça dépend du feeling, mais c’est surtout pour toucher les fans de rap à travers le monde.”

Mais le rappeur veut atteindre les plus hauts sommets de l’industrie musicale avec le darija: “Rapper en darija est important pour moi. Déjà parce que c’est ma langue maternelle, c’est aussi ma culture… Je trouve que c’est primordial de promouvoir le darija, surtout quand tu vois le succès des artistes hispanophones qui sont écoutés dans les 4 coins du monde alors que la plupart de leurs fans ne comprennent pas ce qu’ils disent, ils ne parlent même pas espagnol… C’est ce qui m’a vraiment motivé et je me suis dit que peut-être je pourrais faire la même chose mais en darija.”

ElGrandeToto clotûrera vendred sa tournée 27Tour au Zénith de Paris. Après avoir rempli à bloc l’Olympia, le Marocain s’attaque désormais à l’une des plus grandes salles de France en promettant un show qui se fera certainement à guichets fermés. Et pour finir en beauté, il a prévu des invités surprises à ses fans parisiens. “C’est un très bon stress, le public parisien et moi-même on a une belle relation grâce aux anciens concerts que j’ai faits à Paris. Ça a commencé en 2018 à la Bellevilloise puis à l’Olympia et là le Zénith vendredi, c’est une belle histoire… j’ai hâte d’y être”, conclut EGT.