La cueillette des algues marines, qui se poursuit jusqu’au 30 septembre à El Jadida, représente incontestablement une importante activité génératrice de revenu pour les populations locales.

Cette activité saisonnière est pratiquée par pas moins de 3.200 plongeurs et 1.800 autres ramasseurs des algues cueillies dans les fonds marins, mobilisant environ 850 barques sur des côtes s’étendant sur 150 kilomètres qui abritent quatre zones de débarquement à savoir El Jadida, Jorf Lasfar, Lahdida et Sidi Abed.

Le quota de récolte fixé cette année par la Délégation provinciale de l’Office Nationale des Pêches à El Jadida est de 19.100 tonnes.

Dans une déclaration à la MAP, le Délégué provincial de la circonscription maritime d’El Jadida, Abdelouahed Rouagbi assure que la saison de cueillette des algues marines se déroule des conditions climatiques idéales, soulignant que toutes les mesures nécessaires ont été prises en vue d’accompagner et de sensibiliser les ramasseurs des algues.

Tout en indiquant que chaque barque récolte environ deux tonnes par jour, il a noté que les autorités locales en coordination avec l’ensemble des intervenants, veillent au respect des mesures de sécurité en matière de récolte des algues dont les stocks positionnent El Jadida au 1er rang et le 8ème au niveau mondial.

Pour sa part, le président de la coopérative El Mouilha de pêche et de récolte des algues marines, Noureddine Chebi a révélé à la MAP que cette saison est exceptionnelle, en raison des conditions météorologiques qui ont légèrement retardé la campagne.

Concernant le prix de vente des algues, il dit que cela dépend de la qualité, variant entre 2,50 et 4 dirhams pour les algues mouillées contre 7 dirhams pour l’algue sèche, ajoutant que cette saison de récolte qui dure 15 jours offre un nombre important d’emplois.

Il a aussi indiqué que la coopérative supervise l’opération de stockage et d’achat des algues auprès des propriétaires de barques et des ramasseurs, ajoutant que 20 % quantités récoltées sont exploitées par la coopérative alors que les 80 % restantes sont destinées à l’exportation et à la transformation.

Hanane Rafik, ramasseuse sur la plage des algues, fait savoir que la journée de travail commence à 06h00 du matin et se termine vers 13h00, avec au programme la cueillette des algues et l’élimination des impuretés pour une meilleure qualité et ce, contre une rémunération qui varie entre 100 et 300 dirhams par jour.

A noter que le quota de récolte fixé l’année précédente était de 18. 414 tonnes pour plus de 800 barques opérant dans les ports de Jorf Lasfar et El Jadida ainsi que les zones de débarquement Lahdida et Sidi Abed. Le quota pour chaque barque disposant d’une licence de pêche est fixé à 22 tonnes pendant la campagne de récolte des algues, lesquelles, en plus d’être bénéfiques à la faune marine, sont particulièrement importantes pour l’environnement puisqu’elles produisent 50 à 70 % de l’oxygène, outre leurs différentes utilisations notamment dans les domaines de la gastronomie et de la cosmétique ou encore médicales pour leurs nombreuses propriétés antivirales, antibactériennes, anti-inflammatoires, anticoagulantes et anti-tumorales.