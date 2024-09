Le président turc Recep Tayyip Erdogan recevra mercredi à Ankara son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, une visite inédite destinée à sceller la réconciliation entre leurs deux pays, a annoncé mardi la présidence turque.

Cette visite intervient « en réponse » à celle mi-février d’Erdogan en Egypte, a précisé la présidence dans un communiqué.

Les deux dirigeants avaient acté l’ouverture d’une « nouvelle page » dans les relations entre Ankara et Le Caire, brutalement rompues après l’arrivée au pouvoir de Sissi en 2013.

La destitution par Sissi du premier président égyptien démocratiquement élu, Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans et grand allié de la Turquie, faisait alors jurer au président Erdogan qu’il ne parlerait « jamais » à « quelqu’un comme » Sissi.

Lire aussi. Egypte: le président Sissi prête serment pour un troisième mandat

Mais les relations entre les deux hommes se sont réchauffées depuis près de deux ans, leurs intérêts convergeant désormais sur plusieurs dossier régionaux, dont la guerre à Gaza.

Mi-février au Caire, Sissi et Erdogan ont signé plusieurs accords et plaidé pour une intensification des échanges commerciaux et une coopération diplomatique au Moyen-Orient et en Afrique.

Les échanges commerciaux entre le deux pays n’avaient jamais cessé durant cette décennie de brouille: Ankara est le cinquième partenaire commercial de l’Egypte et Le Caire est le premier partenaire économique de la Turquie en Afrique.