Dans le rapport sur l’écart entre les genres, publié chaque année par le Forum économique mondial, le Maroc a reculé d’une place occupant désormais la 137e position sur un total de 146 pays. Pire encore, il est aussi en bas du tableau pour la région MENA se contentant d’une modeste 12e place derrière des pays comme la Tunisie, l’Egypte, Bahreïn ou carrément l’Arabie Saoudite (126e).

Selon le rapport sur l’écart entre les genres (Global Gender Gap Report) récemment publié par le Forum économique mondial, le Maroc fait un peu moins bien que l’année dernière en termes absolus. Sur 146 pays, le Maroc est classé 137e pour 2024, reculant d’une place par rapport à l’année dernière.

Dans le classement par sous-indices, la meilleure place occupée par le Royaume est la 90e mondiale. Elle concerne la participation politique. Concernant l’éducation et le niveau d’instruction, le pays a dégringolé passant de la 115e à la 118e place en un an. S’agissant de la participation économique, le Maroc stagne à la 114e place. Une légère baisse sur le volet de l’accès à la santé puisque notre pays se trouve 131e mondial et signe un recul d’un point.

Cette année encore, le Maroc figure parmi les pays les moins performants avec le Niger, l’Algérie, la République démocratique du Congo, le Mali ou encore l’Iran. Et ce n’est pas tout. Avec un pourcentage de 40,6%, le Royaume est dans le groupe des pays présentant les niveaux les plus faibles de parité économique, à l’instar du Bangladesh (31,1 %), du Soudan (33,7 %), de l’Iran (34,3 %), du Pakistan (36 %) et l’Inde (39,8 %).

« Toutes ces économies affichent une parité inférieure à 30 % en matière de revenus gagnés estimés. De plus, le taux de parité dans la participation au marché du travail est inférieur à 50 % pour toutes les économies, le point le plus bas étant de 20,1 % pour l’Iran. Une faiblesse notable de la parité entre les sexes à l’échelle mondiale est la sous-représentation des femmes dans la population active, à la fois dans son ensemble et aux postes de direction et de gestion – la parité aux postes de direction à l’échelle mondiale n’atteignant que 40,5 %, le score le plus faible de tout le sous-indice », explique Global Gender Gap Report.

Depuis 2006, la région MENA (Middle East and Northern Africa) a progressé de +3,9 points de pourcentage sur son score global de parité entre les sexes. Malgré cette trajectoire positive, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord se classent en dernière position parmi toutes les régions, n’ayant comblé que moins des deux tiers de leur écart entre les sexes (61,7%).

Même en région MENA, le Maroc fait figure de mauvais élève en se contentant d’une modeste 12e place derrière des pays comme la Tunisie, l’Egypte, Bahreïn ou carrément l’Arabie saoudite (126e). La parité entre les sexes dans le taux de participation au marché du travail reste faible par rapport aux autres régions.

La majorité des scores d’écart entre les sexes sur cet indicateur sont inférieurs à 65 %, et peuvent même descendre jusqu’à 20,1 % comme en Iran. Cependant, la représentation des femmes sur le marché du travail évolue. La parité entre les sexes dans les rôles techniques et professionnels est supérieure à 70% dans sept pays, dont le Maroc. De plus, la parité pour les femmes occupant des postes législatifs, de cadres supérieurs et de direction est supérieure à la moyenne mondiale (40,5%) à Oman (43,3%), en Israël (46,7%) et en Jordanie (90,3%).