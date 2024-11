Selon le site de l’Institut Polytechnique de Paris, Laura Chaubard, directrice générale d’X, faisait partie de la délégation du Président français, Emmanuel Macron lors de la visite d’Etat au Maroc.

Lundi dernier, Emmanuel Macron s’est rendu à Rabat dans le cadre d’une visite officielle pour ainsi redonner un nouveau souffle aux relations entre son pays et le Maroc. Pour ce faire, le Président français s’est entouré d’une importante délégation de ministres, patrons d’entreprises et intellectuels entre autres. Parmi eux, Laura Chaubard, directrice générale de l’Ecole polytechnique de Paris, un des établissement d’enseignement supérieur les plus prestigieux de l’Hexagone.

Ainsi, l’Institut a profité de l’occasion pour revenir sur ses relations avec certains établissements marocains sur son site. Tout d’abord, il faut savoir que les étudiants du Royaume constituent la nationalité étrangère la plus représentée à l’X.

“Réussissant particulièrement bien au concours d’entrée au cycle ingénieur polytechnicien, les étudiants de nationalité marocaine constituent la nationalité étrangère la plus représentée à l’X. Ainsi, l’X compte 105 élèves marocains dans les promotions du cycle ingénieur qui étudient actuellement. Une douzaine d’étudiants marocains sont également inscrits dans le programme de Bachelor of Science ainsi qu’une dizaine dans l’un des programmes de Master en Science & Technologie de l’X”, lit-on sur le site de l’école.

L’on apprend donc que le premier étudiant marocain à rejoindre l’école fut M’hamed Douiri en 1948. À son retour au Maroc, Douiri a été ministre à plusieurs reprises entre 1955 et 1985: “C’est en 1948 que le premier élève marocain a intégré l’École polytechnique. Il s’agissait de M’hamed Douiri, qui a été nommé par la suite plusieurs fois ministre au Maroc, notamment ministre des Travaux Publics ou encore ministre de l’Économie et des Finances”.

Parallèlement, X se dit fière “d’afficher depuis 2021 une coopération avec la Fondation FIRSI qui soutient une partie des élèves marocains admis en cycle ingénieur polytechnicien”. Elle a également développé plusieurs partenariats “avec différentes institutions marocaines importantes telles que l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’École des Mines de Rabat”.

“La collaboration entre l’X et l’UM6P a tout d’abord été initiée autour de la transition énergétique et du développement durable et s’élargit maintenant à de nouveaux domaines tels que les Data Sciences”, explique la même source. Aussi, une Chaire “Data Science et Processus Industriel” a été mise en place dont le but est de former des étudiants qui “sauront développer de nouveaux processus industriels”. Celle-ci comporte une programme pour les élèves ingénieurs de l’UM6P ainsi qu’un autre dédié aux enseignants de l’université marocaine.

“En collaboration avec des partenaires marocains, l’X-EXED propose également des programmes de formation continue pour les cadres supérieurs au Maroc pour leur permettre d’approfondir leurs connaissances dans des secteurs spécifiques, tels que les programmes « Entrepreneuriat dans les énergies renouvelables au Maroc » ou « Financial engineering and operations research » ”, ajoute la même source.

Et pour renforcer ces liens académiques et scientifiques, Laura Chaubard a rencontré à Rabat certains alumni de l’X. “L’association d’anciens élèves de l’X au Maroc, le groupe X-Maroc, réunit aujourd’hui plus de 300 membres… L’École polytechnique est fière de cette communauté d’alumni forte au Maroc. Beaucoup de ces anciens élèves ont des carrières illustres et occupent de hautes fonctions dans le secteur public comme dans le secteur privé”, conclut Institut Polytechnique de Paris.