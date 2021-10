La compagnie low-cost hongroise a annoncé le lancement d’une nouvelle ligne aérienne entre Vienne et Marrakech.

Wizz Air lancera à partir du 16 décembre prochain, une nouvelle liaison aérienne entre Vienne et Marrakech. Deux vols seront programmés chaque semaine entre les deux villes, les jeudis et dimanches.

La compagnie hongroise avait lancé début octobre une ligne Milan-Marrakech et une autre Casablanca-Bologne.

NEW ROUTES AVAILABLE 🌍

Winter is for off-season adventures! From this December, you can travel from Vienna to Marrakesh, from Kyiv to Stockholm, or from Budapest to Hurghada with WIZZ. Book your holiday now on https://t.co/AeMNWOJWFF! pic.twitter.com/Orqw7wVCDZ

— Wizz Air (@wizzair) October 1, 2021