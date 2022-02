On en sait un peu plus sur les vols de Royal Air Maroc (RAM) reliant Casablanca et Tel-Aviv. Voici ce qu’il faut retenir.

Comme annoncé il y a quelques jours, Royal Air Maroc lancera, le 13 mars 2022, sa nouvelle ligne régulière reliant Casablanca et Tel-Aviv.

Selon un communiqué de la compagnie, cette nouvelle route sera opérée à raison de quatre fréquences par semaine dans un premier temps, pour passer rapidement à cinq vols hebdomadaires.

Les vols sont programmés au départ de Casablanca mardi, mercredi, jeudi et dimanche à 23h55 (heure du Maroc) avec une arrivée à Tel-Aviv à 06h15 (heure locale).

Les vols au départ de Tel Aviv sont programmés lundi, mercredi, jeudi et vendredi avec un décollage à 07h15 (heure locale) et une arrivée à Casablanca à 12h10 (heure du Maroc).

Cette nouvelle liaison, selon RAM, répond aux attentes de la communauté marocaine établie en Israël qui entretient des liens forts avec son pays d’origine. Elle vise aussi à permettre aux touristes, ainsi qu’aux femmes et hommes d’affaires, de se rendre au Maroc ou en Israël.

Rappelant que cette route, desservie par RAM, devait être inaugurée le 13 décembre 2021. La fermeture des frontières aériennes d’Israël et du Maroc avait tout chamboulé.